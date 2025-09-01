Extrajobb på lager i Länna Industriområde (Åtta platser)
M3 Logistics AB / Lagerjobb / Huddinge Visa alla lagerjobb i Huddinge
2025-09-01
, Botkyrka
, Stockholm
, Salem
, Ekerö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos M3 Logistics AB i Huddinge
, Stockholm
eller i hela Sverige
Vi söker nu fler medarbetare till vårt lager i Länna Industriområde. Tjänsten är en behovsanställning, vilket innebär att arbetspassen bokas utifrån verksamhetens behov och kan variera mellan en till fem dagar per vecka.
Detta är en utmärkt möjlighet för dig som vill kombinera arbete med exempelvis studier eller söker ett flexibelt extrajobb.Publiceringsdatum2025-09-01Dina arbetsuppgifter
Som lagerarbetare hos oss kommer du att arbeta med:
Plock och pack av varor
In- och utleveranser
Truckkörning (om du har truckkort)
Vem söker vi?
Vi söker dig som:
Har en stark ansvarskänsla och är tillmötesgående
Bemöter både kollegor och kunder på ett trevligt och professionellt sätt
Är positiv till nya arbetsuppgifter och lär dig snabbt
Kan arbeta självständigt med stort fokus på dina uppgifter
Trivs med att arbeta i ett högt tempo och är motiverad att göra ett bra jobb varje dag
Är flexibel och har möjlighet att börja arbeta omgående
Meriterande
Har du truckkort är det meriterande. Ange gärna i din ansökan vilka behörigheter du har och vilken erfarenhet av truckkörning du har sedan tidigare. Truckkort är dock inget krav för att söka tjänsten.
Viktigt att känna till
För att kunna kommunicera med kollegor och följa de säkerhetsföreskrifter som gäller på arbetsplatsen, vilka är skrivna på svenska, är det ett krav att du behärskar svenska i både tal och skrift.Om tjänsten
Anställningsform: Behovsanställning (vid behov)
Arbetstider: Primärt helgfria vardagar klockan 07:00 - 16:00, kvälls- och helgarbete kan dock förekomma
Arbetsort: Länna Industriområde
Tillträde: OmgåendeSå ansöker du
Välkommen med din ansökan så snart som möjligt. Vi går igenom ansökningarna löpande.
Skicka din ansökan med CV och personligt brev till e-postadressen jobb@personalstyrkan.se
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-01
E-post: jobb@personalstyrkan.se Arbetsgivare M3 Logistics AB
(org.nr 556808-8677)
Speditionsvägen 22 (visa karta
)
142 50 SKOGÅS Jobbnummer
9485208