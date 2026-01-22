Extrajobb på lager hos vår kund i Umeå!
Social attitude AB / Lagerjobb / Umeå Visa alla lagerjobb i Umeå
2026-01-22
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Social attitude AB i Umeå
, Sundsvall
, Gävle
, Västerås
, Stockholm
eller i hela Sverige
Har du svårt att sitta still och tycker att jobb ska vara både effektivt och kul? Då kan detta vara helt rätt för dig! Vi söker en glad och noggrann person som vill hoppa in extra på vår kunds lager i Umeå. Här plockar och packar du ordrar, håller hyllorna i toppform och ser till att allt rullar på som ett perfekt lager-flow
Ingen erfarenhet? Ingen stress! Vi visar hur det funkar. Det viktigaste är att du gillar tempo, tar ansvar och kommer till jobbet med bra energi (bonus om du gillar att röra på dig).
Vi erbjuder:
Flexibla tider - anpassa jobbet efter ditt liv
Ett skönt gäng med bra stämning och teamwork
Ett aktivt extrajobb där stegräknaren får jobba
Vi söker dig som:
Är pålitlig, punktlig och ansvarstagande
Trivs med fysiskt arbete och högt tempo
Pratar svenska eller engelska
Kan börja snart
Känner du igen dig? Sök direkt! Vi intervjuar löpande och ser fram emot att hitta vår nästa lagerstjärna i Umeå
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Social attitude AB
(org.nr 559172-4397), https://jobbhuset.se/ Arbetsplats
Jobbhuset Jobbnummer
9698122