Extrajobb på lager hos vår kund i Lund!
Lagerjobb / Lund
2026-02-02
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Social attitude AB i Lund
, Malmö
, Helsingborg
, Halmstad
, Växjö
eller i hela Sverige
Vill du ha ett extrajobb där du får röra på dig, skratta lite och samtidigt känna att du faktiskt gör nytta? Säg hej till ditt nästa gig! Jobbhuset söker nu en glad och pålitlig person som vill hoppa in extra på vår kunds lager i Lund. Här plockar och packar du ordrar, håller hyllorna i toppform och ser till att allt flyter på som det ska
Ingen erfarenhet? Lugn! Vi lär dig allt. Det viktigaste är att du har bra energi, gillar tempo och inte är rädd för lite vardagsmotion på arbetstid.
Vi erbjuder:
Flexibla tider - jobbet anpassas efter ditt schema
Sköna kollegor och riktigt bra stämning
Ett aktivt extrajobb där dagarna går fort (och gymkortet får vila)
Vi söker dig som:
Är punktlig, noggrann och tar ansvar
Trivs med fysiskt arbete och lite tempo
Pratar svenska eller engelska (bonus om båda!)
Kan börja snart
Känns detta som din grej? Sök redan idag! Vi kör igång så fort vi hittar rätt person
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Social attitude AB
(org.nr 559172-4397), https://jobbhuset.se/ Arbetsplats
Jobbhuset Jobbnummer
9716233