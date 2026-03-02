Extrajobb på lager hos vår kund i Göteborg
Astani Wear AB / Lagerjobb / Göteborg Visa alla lagerjobb i Göteborg
2026-03-02
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Astani Wear AB i Göteborg
, Halmstad
, Jönköping
, Helsingborg
, Linköping
eller i hela Sverige
Vi söker lagerarbetare för extrajobb hos vår kund i Göteborg. Tjänsten riktar sig till dig som studerar, har en annan deltidsanställning eller söker ett flexibelt arbete vid sidan av annan sysselsättning.
Som lagerarbetare är du en viktig del av verksamheten och bidrar till att logistikflödet fungerar effektivt, strukturerat och korrekt.Publiceringsdatum2026-03-02Dina arbetsuppgifter
Plock och pack av ordrar enligt givna rutiner
Mottagning och hantering av leveranser samt returer
Registrering och uppdatering i lagerhanteringssystem
Säkerställa ordning, struktur och en säker arbetsmiljö
Vi söker dig som:
Är noggrann, ansvarstagande och trivs med fysiskt arbete
Har god samarbetsförmåga och kan arbeta självständigt
Har grundläggande datorvana
Kommunicerar obehindrat på svenska eller engelska
Tidigare lagererfarenhet är meriterande men inget kravOm tjänsten
Placeringsort: Göteborg
Omfattning: Behovsanställning med flexibla arbetstider (dag, kväll eller helg)
Start: Omgående
Välkommen att skicka in din ansökan redan idag. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Om Onlinebemanning
Vi är ett ungt och modernt rekryteringsbolag som eftersträvar ett mer rättvist, digitalt och mänskligt sätt att matcha människor med jobb. Hos oss söker du jobb utan CV, allt sker online, och vi ser individen bakom ansökan.
Vi riktar oss främst mot enklare jobb och instegsroller, exempelvis inom lager, logistik, städ, butik och service. Roller som ofta är perfekta för den som vill börja jobba direkt - oavsett om man är student, ny i Sverige eller bara söker något nytt.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Astani Wear AB
(org.nr 559221-0750), https://onlinebemanning.se/ Arbetsplats
Onlinebemanning Jobbnummer
9769956