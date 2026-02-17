Extrajobb på kvällstid till DHLs terminal vid Arlanda flygplats!
2026-02-17
Trivs du med fysiskt arbete och gillar att arbeta strukturerat? Vill du ha ett flexibelt extrajobb i en spännande logistikmiljö? Då kan detta vara jobbet för dig!
I din roll som terminalarbetare ansvarar du för lastning, lossning och sortering av paket/pallgods samt att processa paket vid Cargoscans. Du ska säkerställa att det dagliga arbetet alltid utförs enligt för DHL Express gällande instruktioner och processer, du behöver därför ha en väl utvecklad koordinationsförmåga, förståelse för instruktioner och processer. Tunga lyft förekommer i arbetet.
Arbetstiderna för denna tjänst är vardagar mellan 17-21 och vi förväntar oss att du kan jobba minst 2-3 pass i veckan men gärna mer samt kan arbeta mycket under sommaren.
DETTA SÖKER VIPubliceringsdatum2026-02-17Kvalifikationer
Är studerande eller har en annan sysselsättning på minst 50% och kan uppvisa intyg på detta.
Anmärkningsfritt belastningsregister. Detta kommer att kontrolleras i rekryteringsprocessen
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska
En positiv attityd och en förmåga att hantera stress
Inga skador eller hinder för att jobba fysiskt
Flexibelt schema - möjlighet att arbeta 2-3 pass per vecka
Meriterande
Truckkort B1 och vana att köra truck
OBS! Eftersom tjänsten är placerad i anslutning till Arlanda flygplats, ett säkerhetsklassat område, krävs en omfattande bakgrundskontroll. Som ansökande behöver du kunna styrka dina sysselsättningar de senaste 5 åren.
Anställningen kommer vara en konsultanställning, vilket innebär att du är anställd av Student Consulting men jobbar ute hos vår kund Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
