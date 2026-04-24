Extrajobb på eftermiddagar som orderplockare till lager i Järna
2026-04-24
Vi söker nu lagerpersonal på deltid. Tjänsten passar dig som har en annan huvudsaklig sysselsättning, exempelvis studier eller ett annat arbete, och som kan arbeta några eftermiddagar i veckan, främst i början av veckan.Om tjänsten
Arbetstiderna är cirka 15:00-18:00, några dagar i veckan beroende på orderinflödet. På lagret arbetar du med artiklar kopplade till pooler, trappor och pooltaksprodukter.
I rollen kommer du att arbeta med traditionellt lagerarbete, främst orderplock med truck, där struktur, noggrannhet och effektivitet är viktiga delar av vardagen.Dina arbetsuppgifter
Plocka order med hjälp av iPad
Fotografera plockade order
Frisläppa order i iPad
Skriva ut frakthandlingar
TruckkörningKravprofil för detta jobb
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Truckkort
Datorvana - arbetet sker huvudsakligen via iPad
Annan huvudsaklig sysselsättningDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är:
Noggrann
Initiativtagande
Flexibel
Pålitlig
Ansvarstagande
En lagspelare med god samarbetsförmåga
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden är slut.
Vi utför en bakgrundskontroll i denna rekrytering. Genom att ansöka denna tjänst med ditt personnummer godkänner du att vi utför detta moment vid en eventuell anställning.
Libera sköter rekryteringsprocessen och alla frågor kring processen besvaras av Liberas rekryterare. Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
