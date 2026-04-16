Extrajobb på Boliden Bergsöe i Landskrona
2026-04-16
Är du en entusiastisk och flexibel person med ett tekniskt intresse och tidigare erfarenhet inom industri? Då kan vi på Adecco tillsammans med vår kund Boliden Bergsöe AB erbjuda ett intressant och spännande extrajobb med utmaningar, utveckling och en företagskultur baserad på goda värderingar. Boliden Bergsöes värderingar är Omsorg, Mod och Ansvar.
Vi söker dig som har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%, och är flexibel för att kunna arbeta olika dagar och tider i veckan. Vi ser även att du har möjlighet att täcka upp några veckor under sommaren på heltid då ordinarie personal går på semester.
Arbetet kan vara fysiskt krävande, därför är det viktigt att du är i fysiskt god kondition.
I arbetet är säkerhetstänk avgörande, du har en förmåga att se helheten och tänker alltid på säkerheten i första hand.
Om uppdraget
Vi söker extrapersonal både till Bly-produktionen där truckkörning är främsta uppgift, samt till Interna transport där man kör hjullastare. I arbetet kan det även förekomma en del förebyggande underhåll, lättare reparationer, och städning.
På Boliden Bergsöe AB sker utveckling och förbättringsarbete genom vårt LEAN- arbete inom Boliden Production System, med vägledning av våra värderingar Omsorg, Mod och Ansvar. Här deltar alla medarbetare aktivt för att nå en säker och bra arbetsmiljö och arbetsmiljöfrågor har högsta prioritet.
Utbildning/kvalifikationer
Som sökande ser vi dig med gymnasial utbildning med inriktning process-, industri eller teknik. Erfarenhet av industri- och skiftarbete samt arbetat med förebyggande underhåll är meriterande. Du har en personlighet som präglas av nyfikenhet, tekniskt intresse och är lösningsorienterad för att löpande optimera processen.
Som person är du entusiastisk, tar ansvar och har ett personligt engagemang i arbetet. Du är flexibel och har goda färdigheter i att kommunicera och att samarbeta med andra människor på alla nivåer både enskilt och i grupp.
Viktigast av allt är att du har ett stort säkerhetstänk och förstår innebörden av att säkerhet är A-O.
B-körkort är ett krav.
Viktigt för tjänsten är:
• Annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%. (Vid studier ser vi gärna att du har minst 2 år kvar av din utbildning.)
• God fysik
• B-körkort
• Flytande i svenska i både tal och skrift
• Truckkort A+B samt körvana
• Hjullastarkort (erfarenhet som maskinförare är ett krav för ena rollen)
Meriterande för tjänsten:
• Tidigare erfarenhet och kunskaper inom processövervakning, PLC-styrning och automation
• Traverskort
• Tidigare erfarenhet inom tung industri
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Innan tillsättning kommer du att behöva lämna blodprov samt genomgå en läkarundersökning som visar att du är tjänstbar för blyarbete samt genomföra alkohol- och drogtest.
Du blir anställd som konsult i Adecco Student som erbjuder extraarbete för dig med annan huvudsaklig sysselsättning så som studier eller annat arbete. Urval och rekrytering sker löpande med tillsättning omgående efter överenskommelse.
Som ambulerande konsult är du anställd av Adecco men utför arbete hos våra kundföretag och vars arbetsplats, arbetstid och arbetsuppgifter sålunda kan variera inom ett överenskommet tjänstgöringsområde eller avdelning.
Kontaktuppgifter
Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare wilma.carlen@adecco.se
.
Observera att vi ej tar emot ansökningar via mail.
Har du frågor kring registrering, vänligen kontakta supporten, info@adecco.se
.
Processoperatör, Boliden Bergsöe, Adecco, Landskrona, blyproduktion, skiftarbete, extraarbete, deltid, industri, process, teknik, återvinning
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
https://www.adecco.com/sv-se
Hyllie Stationsväg 41 (visa karta
)
215 32 MALMÖ
För detta jobb krävs körkort.
Adecco
Assistant Consultant Manager
Wilma Carlen Wilma.Carlen@adecco.se
9859295