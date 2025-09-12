Extrajobb på boklager i Rosersberg för dig som vill ha en aktiv jobb
Sigtuna
Är du bokälskare med en känsla för noggrannhet och tempo? Då kan det här vara jobbet för dig! Vi söker studenter eller jobb på minst 50 % och som vill kombinera din passion för litteratur med ett extrajobb i ett boklager
• Vår kund, som är verksam inom bokbranschen, söker just nu extrapersonal till sitt lager i Rosersberg. Här får du chansen att omge dig med böcker och bidra till att de når ut till alla andra bokälskare där ute!
Dina arbetsuppgifter kommer att vara klassiska lageruppgifter som orderplock - med böcker som huvudfokus. Perfekt för dig som trivs med att hålla dig i rörelse och gillar tanken på att dina arbetsdagar går snabbt, precis som en spännande roman man inte kan lägga ifrån sig. Arbetstiderna är vardagar mellan 8-17, och vi ser att du kan arbeta minst 2-3 pass i veckan.
Detta är ett konsultuppdrag, vilket innebär att du kommer att vara anställd av StudentConsulting, men arbeta ute hos vår kund.
Om du är på jakt efter ett extrajobb där böcker är en del av vardagen, då är detta definitivt något för dig!
DETTA SÖKER VI
• Du är studerande eller har annan sysselsättning på minst 50% som minst fram till sommaren
• God kunskap i svenska och engelska i tal och skrift
• God fysisk form då arbetet innebär att du kommer stå och vara i rörelse under hela arbetspasset
• Bo i närheten av Rosersberg
• Ingen anmärkning i belastningsregistret
• Vara tillgänglig att jobba minst 2-3 vardagar i veckan
Vi söker dig som är engagerad, noggrann, effektiv och trivs att jobba i ett högt tempo. Du ska vara självgående och initiativtagande och inte rädd för att fråga. Har du tidigare erfarenhet från lager är detta starkt meriterande.
Låter tjänsten intressant - skicka in en ansökan redan idag. Urval och intervjuer sker löpande.
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.com Ersättning
