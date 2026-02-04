Extrajobb på Apoteas nya logistikcenter i Varberg!
KilaPeople AB / Lagerjobb / Vara Visa alla lagerjobb i Vara
2026-02-04
, Grästorp
, Herrljunga
, Vårgårda
, Lidköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos KilaPeople AB i Vara
, Lerum
, Härryda
, Varberg
, Sala
eller i hela Sverige
Studerar du eller har ett annat jobb på minst 50 %? Vill du ha ett deltidsjobb där du får röra på dig, lära dig nytt och vara med i ett härligt team? Då kan det här vara din nästa utmaning! Nu söker vi flera engagerade kollegor till Apoteas nya, moderna logistikcenter i Varberg.
Om rollen:
Som lagermedarbetare arbetar du med att hantera varuflödet i lagret, från att ta emot leveranser till att packa beställningar till Apoteas kunder. Du blir en viktig del i att se till att tusentals paket når rätt person i rätt tid. Arbetet är fysiskt aktivt och varierande, och du kommer inte att sitta still!
Dina arbetsuppgifter kan bland annat vara:
Ta emot och registrera inkommande leveranser
Plocka och packa kundbeställningar med hög precision
Säkerställa att utleveranser sker enligt Apoteas kundlöfte snabbt, billigt och fraktfritt
Arbeta i våra moderna lagerhanteringssystem
Bidra till ett smidigt flöde och förbättringar i det dagliga arbetet
Vad vi söker:
Vi letar efter dig som har en annan sysselsättning på minst 50 % (Detta är ett krav), till exempel studier eller deltidsjobb och som vill och kan vara tillgänglig minst 1-3 pass i veckan. Vi har särskilt stort behov av medarbetare som kan arbeta kvälls- och helgpass, men erbjuder även dagtidspass på vardagar.
Du är:
Fysisk, noggrann och gillar att hålla tempot uppe
Flexibel och van att ta ansvar
En lagspelare som också jobbar bra självständigt
Trygg i det svenska språket i både tal och skrift
Intresserad av teknik och logistikflöden - du gillar att förstå hur saker fungerar
Meriterande:
Tidigare erfarenhet från lager eller logistik
Varför Apotea?
Hos Apotea får du möjlighet att jobba på ett av Sveriges mest moderna logistikcenter med fokus på hållbarhet, teknik och effektivitet. Du blir en del av ett ambitiöst team där du får utvecklas och bidra, samtidigt som du har möjlighet att anpassa arbetet efter din huvudsakliga sysselsättning.Publiceringsdatum2026-02-04Anställningsvillkor
Omfattning: 1-3 pass per vecka
Arbetstider: Dagtid, kväll och helg (främst behov av kväll och helg)
Plats: Apoteas logistikcenter i Varberg
Krav: Du ska ha en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 % (intyg krävs) och du ska kunna vara tillgänglig minst 1-3 pass i veckan
Anställning: Via Kila People. Du arbetar på plats hos Apotea
Start: Omgående, eller enligt överenskommelse
Bakgrundskontroll genomförs innan anställning
Låter det som något för dig?
Vill du kombinera din vardag med ett aktivt, flexibelt extrajobb där du gör skillnad varje dag?
Skicka in din ansökan redan nu, vi rekryterar löpande! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6224385-1822734". Arbetsgivare KilaPeople AB
(org.nr 559336-6098), https://www.kila.se
Holmagärdegatan (visa karta
)
432 32 VARBERG Arbetsplats
Kila People Jobbnummer
9721783