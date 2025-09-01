Extrajobb och vikariat till hösten inom Äldreomsorgen
2025-09-01
Vi kan erbjuda intressanta och lärorika extrajobb och längre vikariat inom en rad verksamheter i Umeå, Hörnefors, Sävar, Holmsund/Obbola och Tavelsjö.
Vi utför insatser dygnet runt, alla dagar på året, till personer som behöver stöd för att klara sitt dagliga liv.
Vi söker nu dig som vill arbeta extra vid behov eller längre vikariat upp till 6 månader. Arbetstiden varierar och vi söker dig som kan jobba dag, kväll, helg eller natt.
Vad kan du jobba med?
Inom äldreomsorgen kan du antingen arbeta på ett vård- och omsorgsboende, korttidsboende eller hemtjänst. Inom samtliga verksamheter fokuserar vi på det friska hos personen och jobbar för att bevara de förmågor som finns. Vanligt förekommande arbetsuppgifter är bland annat att stötta vid vardagliga sysslor, aktiviteter, personlig hygien så som dusch och toalettbesök och att ge läkemedel till dem som behöver. Inom hemtjänsten besöker du flera olika personer under en dag i deras hem och därför behöver du kunna cykla och/eller köra bil.
Vill du veta mer? Kika in här: En kort film om äldreomsorgen - Umeå kommun (umea.se)
Du som söker:
Behöver vara 18 år.
Vi söker personer med olika erfarenheter och bakgrunder, även dig som kanske inte har hunnit skaffa dig så mycket erfarenhet ännu. Det viktigaste för oss är att du har en hög arbetsmoral, en positiv inställning, är lyhörd samt respekterar såväl den enskilde som kollegor. Det är meriterande om du har vårderfarenhet och/eller relevant utbildning. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
För att du ska kunna kommunicera med den enskilde, anhöriga och kollegor, skriva och ta del av vårddokumentation samt erhålla läkemedelsdelegering krävs det att du har goda kunskaper i det svenska språket i både tal och skrift.
I många av våra verksamheter krävs det B-körkort så det är ett plus ifall du har det.
Vi tar emot ansökningar via registrering i vårt rekryteringssystem, ej via e-mail eller brev. Klicka på "sök jobbet" för att göra en ansökan.
Har du skyddade personuppgifter ber vi dig att inte skicka in en ansökan via vårt rekryteringssystem. Se hur du går tillväga på www.umea.se/ledigajobb
Vi kan komma att begära in ett utdrag ur polisregistret innan anställning.
Vi rekryterar löpande så skicka in din ansökan redan idag!
Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 medarbetare. Kommunen har cirka 440 chefer och verksamheten är indelad i åtta förvaltningar. Våra jobb och vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Umeå är en kulturstad i ständig utveckling. För att klara målet 200 000 invånare år 2050 behöver vi bli fler som arbetar för tillväxt och välfärd. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. De närmaste tio åren kommer vi att anställa omkring tusen medarbetare varje år. Vill du bli en av oss?
Här kan du ta del av hur det är att leva och bo i Umeå: https://www.umea.se/flytta
Umeå kommun ingår i tre förvaltningsområden för finska, meänkieli och samiska www.umea.se/minoriteter.
Som medarbetare hos oss i Umeå kommun kan du ta del av ett antal förmåner. Ta del av våra förmåner https://umea.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare/varaformaner.4.1b4d24fb1752122eb843bf.html
Säljer du annonser eller erbjuder rekryteringsstöd? Var vänlig, kontakta inte oss om det! Vi väljer och kontaktar själva företag vi samarbetar med.
