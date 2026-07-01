Extrajobb och vikariat inom Funktionshinderomsorgen, hösten 2026
Umeå kommun / Vårdarjobb / Umeå Visa alla vårdarjobb i Umeå
2026-07-01
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Funktionshinderomsorgen i Umeå kommun vill i närhet och samspel vara en resurs som frigör och stärker människors förmåga att leva ett självständigt liv.
Vill du ha ett meningsfullt och givande extrajobb? Vi erbjuder flexibla extrajobb och vikariat inom en rad verksamheter i Umeå, Hörnefors, Sävar, Holmsund samt Obbola. Att jobba hos oss innebär att du möter personer som är i behov av din hjälp, ditt stöd och ditt engagemang.
Kika gärna in på vårt Instagramkonto Jobba i omsorgen: @jobbaiomsorgen för att få en inblick i hur det är att arbeta inom vård och omsorg på Umeå kommun.
Vad innebär jobbet?
Inom funktionshinderomsorgen arbetar du med personer som har psykiska, fysiska och intellektuella funktionsnedsättningar. Ditt uppdrag är att stärka den enskildes förmåga att leva ett så självständigt liv som möjligt.
Vanligt förekommande arbetsuppgifter är bland annat att stötta vid vardagliga sysslor, fritidsaktiviteter, sociala kontakter, personlig hygien och medicin. Du kan arbeta på grupp- eller servicebostad, korttidsboende och korttidsvistelse för barn och unga, daglig verksamhet, boendestöd eller inom personlig assistans.
Arbetstiderna varierar beroende på verksamhet och kan vara förlagda dag, kväll, helg, journatt, vaken natt.
Vill du veta mer om arbetet och våra arbetsplatser?
Se en bildspelsfilm om att jobba i funktionshinderomsorgen
Vi söker dig som:
Är minst 18 år.
Gärna har tidigare vårderfarenhet eller relevant utbildning, men det är inte ett krav.
Är positiv, lyhörd, nyfiken och har ett genuint intresse för människor.
Har hög arbetsmoral och kan arbeta både självständigt såväl som i grupp.
Gärna har B-körkort då det behövs i vissa av våra verksamheter.
Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift. Det är ett krav för att kunna kommunicera, dokumentera samt erhålla medicindelegering.
Praktisk information:
Vi kontrollerar ID-handling på alla kandidater innan anställning.
Före erbjudande om anställning behöver du uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Beställ det gärna redan nu så att du har det tillgängligt längre fram i processen. Det finns två olika beroende på om du ska jobba mot individer över- eller under 18 år.
Arbete i hemmet med äldre och personer med funktionsnedsättning, e-tjänst | Polismyndigheten
Arbete med barn med funktionsnedsättning | Polismyndigheten
Klicka på "sök jobbet" för att skapa din ansökan. Vi ser gärna att du bifogar CV och personligt brev. Urval, intervjuer och tillsättning sker löpande så skicka in din ansökan så snart du har möjlighet. Vi tar inte emot ansökningar via mejl eller brev.
Observera att en eventuell intervjukallelse kan hamna i skräpposten.
Har du skyddad ID? Kontakta Rekryteringssupport på 090-16 10 99 eller på rekrytering@umea.se
så hjälper dem dig med en säker ansökningsprocess.
Kontaktuppgifter: Mejl: rekryteringso@umea.se
, Telefon: 090-16 10 83. Telefontider: måndagar kl.13–15 och torsdagar kl.13–15 (Endast torsdagar 13-15 mellan veckorna 25-32).
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Umeå Kommun
(org.nr 212000-2627), http://www.umea.se/ledigajobb
Skolgatan 31 A (visa karta
)
901 84 UMEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stöd och omsorg, Funktionshinderomsorg Kontakt
Mejl: rekryteringso@umea.se 090-161083 Jobbnummer
9986180