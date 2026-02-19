Extrajobb och sommarjobb som lagerarbetare natt
Inpeople Sverige AB / Lagerjobb / Växjö Visa alla lagerjobb i Växjö
2026-02-19
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Inpeople Sverige AB i Växjö
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Tingsryd
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-02-19Arbetsuppgifter
Vi söker nu lagerarbetare/truckförare till vår trevliga kund centralt i Växjö.
Jobbet är ett sommarjobb under veckorna 28-34 samt möjlighet till att jobba extra både innan och efter denna period.
Du kommer att arbeta med vanliga lageruppgifter såsom:
• Truckkörning
• Lastning och lossning
• Godshantering och sortering
• Övrigt förekommande lagerarbete
Arbetstiderna är förlagda på natten, med start runt 23-00 och slut kring 06-08, enbart vardagar.Profil
Vi söker dig som har:
Truckkort
B-körkort
Goda svenskkunskaper i tal och skrift
Annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%, så som studier, annat arbete, elitidrott eller egen verksamhet.
Som person är du ansvarstagande och gillar fysiskt arbete. Du trivs med stundtals högt tempo och har lätt för att jobba självständigt såväl som i grupp.
Du har ett högt säkerhetstänk och en god arbetsmoral.
Som medarbetare på Inpeople har du en passion för att ge service. Du förstår att stort engagemang är avgörande för att ha nöjda kunder. Du tycker om att ta ansvar och kan fullt ut stå bakom vår laganda som vi kallar Inspirit.
På Inpeople värdesätter vi de kvalitéer som en jämn ålders-och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför vår och våra kunders verksamheter.
Vi tillämpar alltid löpande urval i våra rekryteringsprocesser.
Varmt välkommen med din ansökan!Om företaget
Sedan 2010 är vi specialister på skräddarsydda lösningar inom personaluthyrning och rekrytering. Vår mission, vårt uppdrag som vi jobbat med sedan start, är att hjälpa människor leva livet så som de själva vill leva det. Missionen leder oss på vägen mot att alltid hitta rätt person till rätt plats. Med en kultur som präglas av omtanke och snällhet driver vi Inpeople med hjärta, passion och ansvar för att bidra till våra kunders framgång.
Inpeople är ett auktoriserat rekryterings - och bemanningsföretag med ambitionen att bidra till en bättre och mer hållbar värld. Vi är en del av Ingroup och har ett nära samarbete med vårt systerbolag Head Consulting Group. Vårt huvudkontor finns i Växjö och vi har cirka 300 hel- och deltidsanställda.
Välkommen till ett annorlunda HR-företag! Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "4010". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Inpeople Sverige AB
(org.nr 556793-8849), http://www.inpeople.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Ida Petersson +46 470 70 10 62 Jobbnummer
9751772