Extrajobb och sommarjobb i Stenungsunds kommuns kontaktcenter
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Receptionistjobb / Stenungsund
2026-01-27
Är du studerande eller har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 % och söker ett extrajobb på Stenungsunds kommun? Trivs du i en serviceinriktad roll och är duktig på att kommunicera med människor? Då kan detta vara tjänsten för dig!
Det aktuella uppdraget är förlagt till Stenungsunds kontaktcenter. I rollen kommer du att ge information och vägledning om kommunens tjänster till privatpersoner. Introduktionen sker inledningsvis i receptionen, där du tar emot besökare och besvarar deras frågor på plats eller via e-post. Efter upplärning i receptionen får du även utbildning i telefonin, där du hanterar inkommande samtal.
Alla som kontaktar verksamheten är i behov av tydlig information och bästa möjliga service. Det är därför viktigt att du har ett lyhört, professionellt och serviceinriktat bemötande. Arbetet innebär hantering av många olika typer av ärenden och frågor, vilket ger goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Tjänsten är lärorik och erbjuder även möjlighet till vidareutveckling, vilket gör den till ett meriterande och värdefullt extrajobb.
Tjänsten är på deltid med omgående start och inkluderar betald upplärning. Arbetstiderna är förlagda till dagtid på vardagar, måndag-fredag, cirka kl. 07.30-16.00. För att vara aktuell för tjänsten behöver du kunna arbeta 2-3 pass per vecka samt vara flexibel och kunna hoppa in med kort varsel. Under lov och julledighet ser vi gärna att du har möjlighet att arbeta fler pass.
Detta är ett konsultuppdrag, vilket innebär att du blir anställd av StudentConsulting men arbetar på uppdrag hos vår kund.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som vill ge kommunens medborgare service av högsta kvalitet och som trivs i en roll där du får hjälpa och vägleda människor. Du har ett genuint serviceengagemang och möter varje individ på ett professionellt och lyhört sätt. Du uttrycker dig mycket väl på svenska, både i tal och skrift, och kommunicerar tydligt och pedagogiskt. Då arbetet innebär hantering av flera olika system är det viktigt att du har god datorvana. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
För tjänsten krävs att du antingen studerar eller har en annan huvudsaklig sysselsättning om minst 50 %. Det är meriterande om du studerar statsvetenskap, ekonomi, socionomprogrammet eller annan utbildning som vi bedömer som likvärdig, och vi ser gärna att du har minst ett år kvar av dina studier. Du behöver kunna arbeta 2-3 pass per vecka och ha möjlighet att arbeta heltid under sommaren.
Känner du igen dig i beskrivningen? Skicka in din ansökan redan idag, då urval sker löpande och annonsen kan komma att stängas innan sista ansökningsdag. Vi ser fram emot att ta del av din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-03-22
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Lilla Bommen 4B
)
411 04 GÖTEBORG Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Elin Dahlin goteborg.bluecollar@studentconsulting.com Jobbnummer
9708212