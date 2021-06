Extrajobb Mystery Shopping Nyköping, en dagsresa till Stockholm - Nordic Mystery Shopping Sverige AB - Butikssäljarjobb i Nyköping

Nordic Mystery Shopping Sverige AB / Butikssäljarjobb / Nyköping2021-07-01Nu söker vi Mystery Shoppers för tillfälliga uppdrag under två arbetsdager i perioden 16 augusti till 10 september.Första arbetsdagen kommer du läsa på ditt uppdrag och besöka en butik i Nyköping. Andra arbetsdagen reser du med tåg från Nyköping (lön från avresetiden, 1:a klass och vi rekommenderar munskydd), har uppgifter i centrala Stockholm under dagen, och avslutar dagen med tågresan tillbaka.Besöken kommer genomföras vardagar dagtid, och dagarna behöver inte vara i rad utan går när som helst inom projektperioden fram till 10 september. Datum planerar vi tillsammans.En Mystery Shopper är en anonym konsument som besöker butiker, restauranger, kaféer, fartyg och många andra platser. För att våra kunder ska kunna förbättra bemötandet av sina kunder, berättar vi i skriftliga besöksrapporter om vad vi upplevt.Nordic Mystery Shopping är unika genom att jobba med professionella Mystery Shoppers med timlön. Vi är ensamma i vår bransch om att ha kollektivavtal och arbetsförsäkringar som omfattar alla anställda.Om du har jobbat inom butik, hotell, restaurang eller kafé några år. Om du är bra på att uttrycka dig skriftligt. Och om du tycker det vore roligt med ett lite speciellt uppdrag. Då kanske det här passar in bra på dig och vi ser fram emot din ansökan!Öppen för allaVi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.2021-07-01Sista dag att ansöka är 2021-07-15Nordic Mystery Shopping Sverige AB5840025