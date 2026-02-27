Extrajobb Med Sommarkänsla - Representera Weber I Butik!
Academic Work Sweden AB / Säljarjobb / Malmö Visa alla säljarjobb i Malmö
2026-02-27
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Malmö
, Lomma
, Lund
, Trelleborg
, Landskrona
eller i hela Sverige
Sommaren är runt hörnet och grillarna ska fram! Nu söker WEBER två utåtriktade studenter som vill visa upp deras produkter och möta kunder i butik! Prefekt för dig som vill tjäna lite extra pengar innan sommaren!
OM TJÄNSTEN
Inför den efterlängtade sommarsäsongen söker WEBER din hjälp för att sprida grillglädje i butik. Tillsammans med WEBER letar vi nu efter två studenter som vill arbeta med produktdemonstrationer under perioden april till juni.
I rollen kommer du att besöka olika återförsäljare runt om i Malmöområdet exempelvis ICA Maxi, där du demonstrerar och presenterar WEBERs grillar och tillbehör. All utrustning finns på plats - ditt uppdrag är att skapa intresse, informera kunder och representera WEBER på ett professionellt, positivt och engagerande sätt. För att lyckas i rollen ser vi att du är social, utåtriktad och trivs med att ta kontakt med människor.
Du behöver inte ha någon tidigare erfarenhet av grillar. Du får en gedigen utbildning i WEBERs produkter så att du känner dig trygg och väl förberedd.
Arbetet sker främst under helger, men vardagspass kan förekomma vid behov. De flesta passen är förlagda till helger och högtider, såsom påsk, då kundflödet i butik är som störst.
Detta är ett perfekt extrajobb för dig som studerar och vill kombinera arbete med studier på ett flexibelt sätt.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2026-02-27Dina arbetsuppgifter
• Demonstrera och visa upp Weber-grillar och tillbehör
• Informera kunder om produkternas funktioner och fördelar
• Skapa intresse och sälja in Webers produkter till butikens kunder
VI SÖKER DIG SOM
• Studerar på universitet eller högskola på minst 50 %
• Har mycket goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift
• Har tidigare erfarenhet av serviceyrken
• Har ett flexibelt schema och kan jobba mellan april till juni
• Bor i skåne i området kring Malmö
Det är meriterande om du har
• Tidigare erfarenhet av fältarbete/ visa upp produkter
• Har B-körkort och tillgång till bil
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
För att trivas och lyckas i rollen är du en social och utåtriktad person som har lätt för att ta kontakt och skapa relationer med människor. Du arbetar strukturerat, är målinriktad och motiveras av att nå uppsatta mål. Du tar ansvar för ditt arbete och har en positiv inställning som bidrar till ett gott samarbete.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Du som kandidat bär huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
För våra deltidstjänster behöver du som sökande en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 %. Exempel på detta är studier, annan anställning, eget företagande, föräldraledighet eller liknande.
INFORMATION OM FÖRETAGET
WEBER Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15116755". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9766713