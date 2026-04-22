Extrajobb med sommarfokus hos ProfilGruppen - smygstart i maj!
2026-04-22
Vill du säkra ett välbetalt sommarjobb och samtidigt komma in i rollen i lugn takt? Vi söker extrajobbare till ProfilGruppen i Åseda med start i maj. Smygstarta med ca 2 pass/vecka och växla upp under sommaren!
Det här är en perfekt möjlighet för dig som studerar (gärna inom maskinteknik eller liknande) eller har en annan flexibel huvudsaklig sysselsättning och vill kombinera den med praktisk erfarenhet från industrin.
Om rollen
Som extrajobbare blir du en del av en modern produktion där aluminiumprofiler bearbetas, hanteras och packas. Arbetsuppgifterna varierar men innefattar bland annat maskinhantering, packning och andra produktionsnära moment. Du får en introduktion som ger dig en trygg start och god förståelse för säkerhet, arbetssätt och flöden.
Upplägg
Start i maj med cirka 2 pass/vecka
Utökat schema under sommaren (sommarjobb)
Arbetstider främst inom tvåskift:Förmiddag: mån-tors 06:00-14:00, fre 06:00-13:48
Eftermiddag: mån-tors 13:57-23:00, fre ledig
Välbetalt extrajobb med goda utvecklingsmöjligheter!
Låter det som något för dig? Då är det här ett perfekt läge att bygga erfarenhet, tjäna bra och samtidigt säkra sommarjobbet redan nu.
DETTA SÖKER VI
Har långsiktiga studier (helst inom maskinteknik) eller annan flexibel huvudsaklig sysselsättning
Är noggrann, ansvarstagande och trivs i både självständigt arbete och team
Har ett tekniskt intresse
Är flexibel och kan arbeta extra vid behov, särskilt under sommaren
Har körkort och tillgång till bil (krav, då arbetsplatsen ligger i Åseda)
Truckkort är meriterande men inget krav. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
360 70 ÅSEDA
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kenan Karic vaxjo@studentconsulting.com
9869445