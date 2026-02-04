Extrajobb med möjlighet till sommarjobb hos medicintekniskt företag i Malmö
2026-02-04
Är du en noggrann och ansvarstagande person som söker ett extrajobb? Hos A. Menarini Diagnostics får du arbeta med lager och orderhantering - med möjlighet till heltid under sommaren.
OM TJÄNSTEN
I denna roll arbetar du med lager- och orderhantering och har en viktig funktion i att säkerställa leverans och distribution av blodsockermätare till vårdsektorn. Uppdraget är ett deltidsarbete, cirka två dagar i veckan med start 2026-03-10. Kundintervjuer planeras under vecka 9.
Tjänsten är ett konsultuppdrag via Academic Work och passar dig som söker ett långsiktigt extrajobb med möjlighet att arbeta mer under sommaren.
Dina arbetsuppgifter
Rollen innebär huvudsakligen att hantera inkommande ordrar, kommunicera med kunder och ge administrativt stöd för att säkerställa en smidig orderprocess och hög kundnöjdhet.
• Orderhantering och registrering i affärssystem
• Bokning av fraktsedlar
• Uppföljning av leveranser och avvikelser
• Packning och skeppning
• Lagerhantering
VI SÖKER DIG SOM
• Har en pågående eftergymnasial utbildning (minst 12 mån kvar till examen) eller annan huvudsaklig sysselsättning (minst 50%)
• Obehindrat kan kommunicera på svenska och engelska i tal och skrift
• Kan arbeta heltid självständigt 3-30 juli 2026
• Är bekväm med fysiskt arbete och kan hantera lyft av paket upp till cirka 8 kg
• Har erfarenhet av kundservice eller liknande administrativ roll
• Har grundläggande kunskaper i Microsoft Excel
• Är proaktiv och lösningsorienterad
Det är meriterande om du har
• Har tidigare erfarenhet av orderhantering
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Ordningsam
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
För våra deltidstjänster behöver du som sökande en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 %. Exempel på detta är studier, annan anställning, eget företagande, föräldraledighet eller liknande.
INFORMATION OM FÖRETAGET
A. Menarini Diagnostics är ett medicintekniskt företag som utvecklar högteknologiska diagnostiksystem, med fokus på att förbättra patienters livskvalitet och ge vårdpersonal tillförlitliga lösningar för diagnostik. Företaget är särskilt verksamt inom området In Vitro-diagnostik och har ett starkt fokus på produkter för diabetesvård, där de erbjuder en bred portfölj av lösningar för glukosövervakning. Varaktighet, arbetstid, etc.
Sista dag att ansöka är 2026-03-04
