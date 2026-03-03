Extrajobb med chans till sommarjobb hos Ohlssons Tyger i Birsta City
Ohlssons Tyger & Stuvar AB / Butikssäljarjobb / Sundsvall Visa alla butikssäljarjobb i Sundsvall
2026-03-03
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ohlssons Tyger & Stuvar AB i Sundsvall
, Gävle
, Umeå
, Uppsala
, Västerås
eller i hela Sverige
Nu söker Ohlssons Tyger butikssäljare för extrajobb i vår tygaffär i Birsta City i Sundsvall. Ett perfekt extrajobb för dig som kan hoppa in och jobba extra dagtid, kvällstid och helg. Det finns även chans till sommarjobb.
• Vi söker dig som har möjlighet att hoppa in med kort varsel.
• Vi söker dig som gillar försäljning, tar egna initiativ, har lätt för att ta kontakt med andra och alltid sätter kundens behov i fokus.
• Vi söker dig med kunskap/intresse för textilier, sömnad och inredning.
• Du är lättlärd och teknisk, vilket innebär att du snabbt kan lära dig vårt kassasystem.
• Du är trygg både som lagspelare i teamet men kan också jobba självständigt.
• Du är målinriktad, resultatorienterad och motiveras av att nå uppsatta mål.
Låter det som ett jobb för dig? Härligt! Skicka din ansökan med personligt brev och CV redan idag!
Ohlssons Tyger är Sveriges största tygkedja. Vi har 11 butiker över hela landet samt en e-handel i Umeå där vi även har vårt huvudkontor och centrallager.
Vi har ett stort sortiment med unika modetyger, en väletablerad avledning med inredningstyger och är uppskattade för våra stuvar till kilopris. Dessutom erbjuder vi ett stort sortiment med färdigsydda produkter som gardiner, kuddfodral, dukar, löpare och mängder av praktiska sytillbehör.
Vi jobbar alla efter samma koncept som bygger på en gemensam värdegrund. Vi som jobbar på Ohlssons Tyger är alla kreativa och gillar att sälja tyger, gardiner och tillbehör!
Som säljare rör du dig ute på golvet och möter upp våra kunder. Du hälsar alla kunder välkomna och jobbar aktivt med omsorgsförsäljning. Förutom att expediera förekommer även uppackning av varor, prismärkning, skyltning, städning samt andra arbetsuppgifter knutna till arbete i butik.
Intervjuer sker löpande, så tveka inte att skicka in din ansökan redan idag. Du kan även lämna din ansökan direkt i butiken på vardagar kl 10-17.Publiceringsdatum2026-03-03Kvalifikationer
Enklare sömnadskunskaper
Försäljningsvana, direktförsäljning konsument
Tillskärning, textilier Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
Skriv Sundsvall i rubriken
E-post: jobb@ohlssonstyger.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Sundsvall". Arbetsgivare Ohlssons Tyger & Stuvar AB
(org.nr 556220-8180)
Gesällvägen 1 (visa karta
)
863 41 SUNDSVALL Jobbnummer
9775279