Extrajobb Lagermedarbetare till Derome Bygg & Industri
2026-02-26
, Falkenberg
, Kungsbacka
, Halmstad
, Mölndal
eller i hela Sverige
Har du en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%, till exempel studier eller ett annat jobb, och har ett intresse för bygg och lager? Då är detta tjänsten för dig!
Vi söker nu drivna lagermedarbetare till Derome Bygg & Industri. Derome är ett företag som erbjuder ett heltäckande utbud som sträcker sig från skogsförädling och produktion av trä-, bygg- och industriprodukter till maskinuthyrning och bygglogistik.
I rollen som lagermedarbetare hos Derome ansvarar du främst för att plocka och sammanställa ordrar inför leveranser till våra kunder. Arbetet är varierande och fysiskt krävande, och sker till största delen utomhus i vår lagerverksamhet. Du hanterar material av olika slag och säkerställer att rätt produkter levereras i rätt tid och med hög kvalitet.
Arbetet innebär ett stort eget ansvar där du ofta arbetar självständigt och planerar dina arbetsuppgifter, samtidigt som du är en viktig del av ett sammansvetsat team där samarbete och kommunikation är avgörande för att nå gemensamma mål. Truckkörning är en central del av det dagliga arbetet, vilket ställer krav på noggrannhet, säkerhetstänk och effektivitet. Tillsammans bidrar du och dina kollegor till ett välfungerande lager och en hög servicenivå gentemot Deromes kunder.
Arbetstiderna är varierade och du arbetar extra vid behov. Arbetstider för dagspass är 05:00-14:00, medan kvällspassen är mellan 13:45-23:45. Planerad start för tjänsten är i mars. Du är anställd av Student Consulting och jobbar som konsult hos Derome.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som är driven och tar ansvar för ditt arbete. Du kan arbeta självständigt men trivs också med att samarbeta i lag. Du som person är flexibel och kan hoppa in och arbeta med kort varsel. Du behöver kunna vara tillgänglig för arbete 2-3 dagar/vecka för att vara aktuell till tjänsten. Arbetet ställer höga krav på säkerhetsmedvetenhet samt ett noggrant arbetssätt.Publiceringsdatum2026-02-26Kvalifikationer
Truckkort B1-B2 samt god truckvana
En annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%
Körkort och tillgång till bil
Svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du arbetat med liknande arbetsuppgifter eller har erfarenhet av byggmaterial.
Låter detta som något för dig? Välkommen att söka! Så ansöker du
