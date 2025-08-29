Extrajobb | Lagermedarbetare | Lernia | Brunna
Är du en flexibel och målinriktad person som trivs med fysiskt arbete och högt tempo? Vi söker dig som vill arbeta extra med start under hösten och bli en del av vårt fantastiska team i Brunna, Kungsängen. Publiceringsdatum2025-08-29Om tjänsten
I rollen som lagermedarbetare kommer du arbeta med både in- och utleveranser. Du kommer arbeta mot uppsatta mål.Dina arbetsuppgifter
• Ordermottagning
• Orderpackning
• Orderplock
Övrig information om tjänsten:
• Plats: Brunna, Kungsängen
• Anställningsform: Extraarbete
• Startdatum: Uppstart kommer ske under hösten
Om dig:
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och engagemang. Vi söker dig som trivs att arbeta fysiskt och med högt tempo. För att lyckas i rollen krävs det ett gott samarbete med chefer och kollegor. Punktlighet och pålitlighet är av stor vikt samt en positiv inställning, då vi tror att dessa egenskaper är avgörande för framgång hos oss och vår kund.
Vi strävar efter att skapa en inkluderande arbetsmiljö och uppmuntrar ansökningar från alla kvalificerade kandidater, oavsett kön, ålder, etnicitet, religion, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Vi arbetar aktivt för att öka mångfalden och jämställdheten inom vår organisation.
Vi söker dig som:
• Är noggrann, kvalitetsmedveten och ansvarsfull
• Är serviceinriktad o gillar teamwork
• Trivs med fysiskt arbete
• Kan hålla deadlines och följa instruktioner
För att uppfylla kraven för tjänsten behöver du:
• Kunna arbeta dag- och kvällsskift cirka 3 dagar i veckan.
• Ha en annan sysselsättning på minst 50% (Studier eller annat arbete).
• Ha grundläggande kunskaper i svenska i tal och skrift.
• Kunna ta dig till Brunna, Kungsängen.
Meriterande
• Tidigare erfarenhet av lager/logistik eller motsvarande arbete av fysisk karaktär är meriterande.
• Truckkort är meriterande.
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som är ansvarig för ditt uppdrag och ser till att du trivs på din arbetsplats och stöttar dig samt utvecklar dig i din yrkesroll.
Såhär beskriver våra nuvarande konsulter arbetet på Lernia:
• Bra kollegor och sammanhållning.
• Aktiv arbetsmiljö med alltid något att göra.
• Stark gemenskap.
• Bra lagledare.
• Utvecklingsmöjligheter och karriärmöjligheter.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan, svara på frågorna och bifoga ditt senaste CV, giltig legitimation, studieintyg och gymnasiebetyg. Vi intervjuar löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt!
Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post. Ersättning
