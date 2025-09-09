Extrajobb lagerarbetare till AB Alrik Hedlund
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Lagerjobb / Göteborg Visa alla lagerjobb i Göteborg
2025-09-09
Har du en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%, till exempel studier eller ett annat jobb, och känner att du vill ha ett långsiktigt extrajobb vid sidan av? Då kan vi ha tjänsten för dig!
Vi söker nu ansvarstagande och noggranna lagerarbetare till AB Alrik Hedlund i Göteborg. Företaget är grundat 1927 har huvudkontor i Göteborg. De utvecklar och importerar bland annat säsongs- och festartiklar, presentinslagning, kontorsmaterial och inredning. Publiceringsdatum2025-09-09Dina arbetsuppgifter
• Truckkörning
• Plocka och packa beställningar
• Arbete i produktion
Arbetstiderna är främst måndag-fredag dagtid, och du arbetar extra vid behov. Tjänsten är med start omgående. Du är anställd av StudentConsulting och jobbar som konsult hos AB Alrik Hedlund.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som är noggrann, ansvarstagande och trivs i ett högt tempo. Du har god samarbetsförmåga men kan även arbeta självständigt och ta egna initiativ.
Vi söker dig som:
• Har truckkort och god körvana
• Har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%
• Har tidigare erfarenhet av lagarbete
• Är tillgänglig för att arbeta 2-3 dagar i veckan
Låter detta som något för dig? Tveka inte att skicka in din ansökan till oss.
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.com Ersättning
