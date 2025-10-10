Extrajobb Lagerarbetare Hisingen - Bli en del av ett härligt team!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Lagerjobb / Göteborg
2025-10-10
Letar du efter ett extrajobb vid sidan av studierna eller ett annat arbete? Har du minst 50 % annan sysselsättning och vill ha ett flexibelt och långsiktigt extrajobb där du trivs, utvecklas och känner att du bidrar? Då har du hittat rätt!
AB Alrik Hedlund i Göteborg på Hisingen söker nu engagerade och noggranna lagerarbetare till sitt härliga team. Här jobbar du i en positiv och välkomnande arbetsmiljö där tempot är högt, skratten många och teamkänslan stark.
Vad kommer du att göra?
• Köra truck och hantera in- och utleveranser
• Plocka och packa beställningar noggrant och effektivt
• Delta i den dagliga produktionen och logistiken
• Bidra till den positiva stämningen
När jobbar du?
• Flexibelt extraarbete ca 2-3 dagar i veckan
• Arbetstider främst måndag-fredag, dagtid
• Start omgående - ju förr desto bättre!
• Du blir anställd av StudentConsulting och jobbar som konsult hos AB Alrik Hedlund
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som:
• Har truckkort A-B och vana av att köra truck
• Har en annan huvudsaklig sysselsättning (minst 50 %)
• Har tidigare erfarenhet av lager eller fysiskt arbete
• Är positiv, pålitlig och gillar att ta ansvar
• Trivs i ett team där man ställer upp för varandra och har kul tillsammans!
Varför välja det här extrajobbet?
• Välkomnande och stöttande kollegor - du blir en del av ett riktigt härligt gäng
• Trygg och stabil arbetsgivare med lång historia
• Flexibelt arbete där du själv kan ange vilka dagar du kan arbeta - perfekt för dig med annan sysselsättning
• Möjlighet att utvecklas inom logistik och lager
• Ett jobb där du både får röra på dig och göra skillnad varje dag
OM FÖRETAGET
AB Alrik Hedlund har funnits sedan 1927 och är en ledande aktör inom säsongsprodukter, presentinslagning, kontorsmaterial och inredning - produkter som både inspirerar och sprider glädje. Ersättning
