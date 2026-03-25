Extrajobb kvällstid som paketsorterare till DHL på Arlanda!
2026-03-25
Publiceringsdatum2026-03-25Om tjänsten
Plats: DHL Express, Cargo City, Arlanda (norr om Stockholm)
Arbetstider: Måndag till fredag, 17:00 - 21:00.
Du behöver vara tillgänglig för arbete 3-5 vardagar i veckan. Vissa veckor kommer det finnas mer behov, andra mindre. Därför är det viktigt för oss att du som söker är flexibel.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Som paketsorterare kommer du att spela en viktig roll hos DHL Express.
Din arbetsdag involverar lastning och sortering av paket, där tunga lyft ingår. Tillsammans med ditt team säkerställer du att arbetet utförs effektivt och enligt rutiner.
Vem är du?Kvalifikationer
• Flytande svenska och goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift.
• Gymnasieutbildning eller motsvarande.
• Annan huvudsaklig sysselsättning på minst 51%, det ska tydligt framgå i din ansökan.
Innan anställning på Arlanda krävs en godkänd säkerhetsprövning, där du behöver styrka din sysselsättning de senaste fem åren med intyg. Du ska även vara ostraffad i belastningsregistret.Kvalifikationer
• Truckkort A+B är meriterande
• Du är en teamplayer men kan också arbeta självständigt och ansvarsfullt
• Du har förmåga att hantera tunga lyft, sortering, packning, lossning och lastning
Om du är redo för en spännande möjlighet och vill växa inom logistik, skicka in din ansökan idag!
Eventuella namngivna referenter bör ha kännedom om att de finns i dina ansökningshandlingar.
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar passion & execution. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Uniflex AB
(org.nr 556637-0341), https://uniflex.se/
Arenavägen 41 (visa karta
)
121 07 STOCKHOLM Arbetsplats
Uniflex Sverige AB Kontakt
Isabelle Cederberg isabelle.cederberg@uniflex.se Jobbnummer
9819660