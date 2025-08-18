Extrajobb kvällar/helger som personlig assistent hos kille på Kungsholmen.
Bambi Ekonomisk Fören / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stockholm
2025-08-18
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bambi Ekonomisk Fören i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Huddinge
eller i hela Sverige
.
Hej!
Vi söker en personlig assistent som är lyhörd, engagerad och ansvarstagande.
Erik är en 19-årig kille som bor centralt hemma med föräldrar och två syskon. I sommar tar han studenten och han behöver en assistent som kan stötta Erik i sin väg att utvecklas som vuxen men också gärna hänger med på sociala och fysiska aktiviteter.
Vi ser gärna att du kan ta initiativ och vara peppande så det är viktigt för att stötta Erik på sin fritid. Det kan vara att följa med på promenad/joggingtur eller gå på konsert, men också finnas som stöd för honom i det vardagliga som mat/hygien/tvätta sina kläder/handla mat etc.
Erik har assistans på kvällar och helger och tiderna är perfekta att kunna kombinera med studier eller andra arbeten.
Ser gärna att du som söker kan arbeta i genomsnitt ca 10-15 tim/vecka och
med god framförhållning. Gärna fasta pass.
Tjänsten:
Timanställning med chans till många pass.
Tiderna som gäller är
vardagskvällar 16.30-20.30 samt helger kl. 09.00-20.30
Fasta pass
Bambi erbjuder:
Individuell lönesättning, lång introduktion, friskvårdsbidrag, handledning och kompetensutveckling för att du ska kunna växa i din roll som personlig assistent. Vi har kollektivavtal med Fremia-Kommunal.
Glöm inte att beställa utdrag ur belastningsregistret för arbete med barn med funktionsnedsättning!
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Bambi Ekonomisk Fören
, http://bambi.se Arbetsplats
Bambi Jobbnummer
9462786