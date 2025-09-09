Extrajobb inom montering och lager - för dig med annan huvudsaklig syssla
För vår kunds räkning söker vi nu en pålitlig och arbetsvillig person som kan stötta vid behov inom lager och montering. Arbetsuppgifterna varierar men kräver god fysisk förmåga och ett praktiskt handlag.Arbetsuppgifter
Du ska bära, packa, montera eller assistera vid leveranser.Profil
Du är i god fysisk form.
Du är flexibel och kan hoppa in med kort varsel.
Du behärskar svenska i tal och skrift.
Vi söker dig som har annan huvudsaklig syssla (t.ex. studier, deltidsjobb, egen företagare)
Om Industrisupport
IndustriSupport är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag med över 25 års erfarenhet av att skapa framgångsrika samarbeten mellan företag och kompetenta medarbetare. Vi är specialiserade på rekrytering och bemanning inom en rad olika yrkesområden, och erbjuder långa kontrakt både på kollektiv- och tjänstemannasidan.
Hos oss får du möjlighet att utvecklas genom att arbeta på olika arbetsplatser, lära dig nya arbetsuppgifter och bygga ditt eget nätverk av värdefulla kontakter - allt inom tryggheten av en stabil anställning. Vi tror på att personalen är företagets viktigaste tillgång och arbetar aktivt för att skapa en attraktiv arbetsmiljö där varje individ kan växa och trivas.
Vi erbjuder förmåner som kollektivavtal, försäkringar, företagshälsovård och friskvårdsbidrag. Genom att satsa på din personliga utveckling i arbetslivet strävar vi efter att vara en arbetsgivare som du kan lita på och trivas med under lång tid.
Vår framgång bygger på långsiktiga och starka relationer - både med våra medarbetare och våra kunder. Vår personal utmärker sig genom sin omfattande kunskap, sitt starka engagemang och sin genuina vilja att skapa framgång - för dig som kandidat och för de företag vi samarbetar med.
Läs mer om oss på www.industrisupport.com Ersättning
