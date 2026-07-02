Extrajobb inom lager- behovsanställning med start omgående
Pokayoke AB / Lagerjobb / Norrköping Visa alla lagerjobb i Norrköping
2026-07-02
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Pokayoke AB i Norrköping
, Söderköping
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-02Om tjänsten
Är du student eller har du en annan huvudsaklig sysselsättning och vill arbeta extra? Vi söker nu flexibla och engagerade medarbetare till vårt team i Norrköping.
Tjänsten passar dig som vill ha ett arbete vid sidan av studier eller annan sysselsättning och som trivs med ett varierande arbetstempo. Arbetspassen kan komma med kort varsel och behovet är löpande över tid.
Tillsammans med din ansökan är det viktigt att du beskriver din tillgänglighet, bifogar pågående studieintyg alternativt ett anställningsbevis/intyg där det framgår att du har en huvudsaklig sysselsättning, det påskyndar rekryteringsprocessen.
Ansökan tas endast emot via vår hemsida och tillsättning sker löpande.
Detta är ett bemmaningsuppdrag via Pokayoke.Arbetsuppgifter
Som lagermedarbetare kommer du att arbeta med olika typer av lageruppgifter såsom:
• Plock och pack av varor
• Containerlossning
• Truckkörning
• Lastning och lossning av gods
• Övriga förekommande lageruppgifter
Vad vi söker
Vi söker dig som är noggrann, arbetsvillig och gillar att arbeta praktiskt. Tidigare erfarenhet från lager är meriterande men inget krav – det viktigaste är din inställning och vilja att lära dig.
Som person ser vi att du är arbetsvillig, engagerad och trivs med praktiska arbetsuppgifter. Du uppskattar möjligheten att arbeta på olika uppdrag med varierande uppgifter där dina erfarenheter breddas på kort tid.
Du har en hög arbetsmoral och vill tillsammans med oss skapa en god arbetsmiljö och en trivsel på arbetet för samtliga. Stor vikt kommer läggas på dina personliga egenskaper och tillämplighet.Kvalifikationer
• Annan huvudasklig sysselsättning på minst 50%
• Kan arbeta dagtid
Meriterande:
• Truckkort A/B med truckvana
• Kan arbeta kvällstid
Om Pokayoke
Pokayoke är ett kompetensbolag inom logistik med bemanning som kärnverksamhet. Vi består av logistikspecialister och med vår långa erfarenhet i branschen finns det inte en logistikutmaning vi inte stått inför. Detta är en kunskap vi nu vill dela med oss av.
Hos oss är alla lika värda. Vi tar hand om varandra och vill ständigt lära varandra och av varandra. Vi är öppna för utveckling och gör alltid vårt bästa i uppdrag och samarbeten vi jobbar med. Inställningen är det viktigaste på Pokayoke! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Pokayoke AB
(org.nr 559354-2128), https://pokayoke.se/
Dospace Sankt Persgatan 99 (visa karta
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602 32 NORRKÖPING Kontakt
Julia Jacobsson jj@pokayoke.se Jobbnummer
9990173