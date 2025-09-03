Extrajobb inom lager till globalt förpackningsföretag
2025-09-03
Om tjänsten
Som lagermedarbetare kommer du att arbeta med plock och packning på ett lager som hanterar reservdelar. Utifrån order kommer du att plocka och packa reservdelar som skeppas till kunder runt om i världen. Order hanteras via datorsystem och det är ditt viktigaste arbetsverktyg. Vår kund är ett globalt förpackningsföretag med säte i Lund.
Arbetstiderna är förlagda på vardagar på 2-skift med arbetstider 06.00-14.00 och 14.00-22.00 och du ska kunna jobba minst 2-3 pass i veckan.
I din roll som lagermedarbetare kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebära:
• Packa reservdelar efter order.
Tjänsten är ett konsultuppdrag på deltid med start omgående och för att vara aktuell för rollen måste du vara student eller ha en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%.
Om dig
Vi söker dig som vill jobba inom lagerverksamhet och som är student eller har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av lager och produktion. Vi ser också att du har minst 1,5-2 år kvar av dina studier eller annan sysselsättning, då vi söker dig som kan arbeta deltid hos oss under en längre period - även under sommaren, hösten och våren framöver.
Vidare ser vi att du är självgående och ansvarstagande. Du värdesätter noggrannhet och har lätt för att lära dig nya arbetsuppgifter. Du gillar att jobba mot uppsatta mål och att överträffa förväntan.
Viktigt för tjänsten är:
• Noggrannhet
• Ansvarstagande
• 1,5-2 år kvar av studier/annan sysselsättning
• Meriterande med tidigare lagervana och truckkort.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Observera att en bakgrundskontroll kommer att utföras innan eventuell anställning.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen
att kontakta ansvarig rekryterare:
Enna Dedagic via enna.dedagic@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-17
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.
Arbetsgivare
Adecco Sweden AB
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se Kontakt
National Recruiter
Enna Dedagic Jobbnummer
9489561