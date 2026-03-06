Extrajobb inom lager, produktion & logistik
Vi söker nu lagerarbetare, truckförare, montörer och orderplockare för uppdrag hos våra samarbetspartners i Göteborgsområdet. Som deltidsanställd hos oss kommer du att få chansen att arbeta med varierade arbetsuppgifter då våra samarbetspartners är verksamma inom olika branscher. Allt från containerlossning, truckkörning och orderplock till montering, renhållning och produktion. Arbetet utförs ofta manuellt och det kan förekomma tunga lyft.
Start: Omgående/Löpande - ansök redan idag då urval sker löpande
Ort: Göteborg
Omfattning: Vid behov, arbetet är förlagt mån-fre dagtid, skiftgång och natt
Anställningsform: Konsultuppdrag

Profil

Kvalifikationer
• Annan huvudsaklig sysselsättning
• Behärska svenska flytande i tal och skrift
Meriterande
• Körkort och tillgång till bil
• Truckort
Vi söker dig som är flexibel och som uppskattar varierande arbetsuppgifter. Då detta är en behovsanställning varierar behovet beroende på hur mycket det är att göra ute hos våra kunder. Därför behöver du vara inställd på att behöva hoppa in med kort varsel.
För att kunna jobba med oss måste du ha en annan huvudsaklig syssla om minst 50 % (t.ex. studier eller annat arbete), och du behöver bifoga intyg på detta i din ansökan. Du måste även ha fyllt 18 år.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser därför gärna sökande av båda kön.
Om LN Personal AB
LN Personal är ditt lokala val av bemannings- och rekryteringsföretag vid ett ökat personalbehov. Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag som är anslutna till Almega och verksamma i Västsverige. Vi erbjuder dig en trygg anställning hos oss med schyssta villkor och kollektivavtal.
Mitt i prick är vårt motto och med det menar vi att vi matchar rätt person till rätt plats i rätt tid. Detta uppnår vi genom egna erfarenheter från många olika tjänsteområden och att vi lägger ett stort personligt engagemang i varje enskild kontakt med såväl kunder som konsulter för att bygga långsiktiga och hållbara relationer. Ersättning
Ersättning

Fast lön
