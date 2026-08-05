Extrajobb inom lager och logistik - Högsäsong hösten 2026
Boxflow Staffing Syd AB / Lagerjobb / Klippan Visa alla lagerjobb i Klippan
2026-08-05
, Åstorp
, Bjuv
, Perstorp
, Örkelljunga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Boxflow Staffing Syd AB i Klippan
, Åstorp
, Bjuv
, Perstorp
, Örkelljunga
eller i hela Sverige
Om tjänsten
Inför årets högsäsong söker Boxflow engagerade medarbetare till vårt lager i Östra Ljungby. Med Black Friday och julhandeln runt hörnet behöver vi förstärka vårt team med personer som vill arbeta i en fartfylld och utvecklande lagerverksamhet.
Vi söker medarbetare till flera olika arbetsområden, bland annat plock och pack, produktion samt truckkörning. Tjänsterna beräknas starta under september och tillsätts löpande utifrån verksamhetens behov.
Under högsäsongen kan skiftarbete förekomma, vilket gör att vi söker dig som är flexibel med arbetstider.
Arbetsuppgifter
Beroende på din erfarenhet och verksamhetens behov kan dina arbetsuppgifter bland annat bestå av:
Plock och pack av kundorder
Produktion och montering
Truckkörning (för dig med truckkort)
In- och utleveranser
Kvalitetskontroller och övriga lageruppgifter
Arbetet sker i ett högt tempo där noggrannhet, samarbete och ansvarstagande är viktiga delar av vardagen.
Profil & bakgrund
Vi söker dig som trivs med ett aktivt arbete och har en positiv inställning. Du är ansvarstagande, noggrann och gillar att arbeta både självständigt och tillsammans med andra.
Vi ser gärna att du:
Har tidigare erfarenhet av lager- eller produktionsarbete (meriterande men inget krav).
Har truckkort (krav för trucktjänster).
Är flexibel och kan arbeta skift vid behov.
Har B-körkort och tillgång till bil, då arbetsplatsen kan vara svår att nå med kollektivtrafik.
Behärskar svenska i tal och skrift.
Rekryteringsprocess och ansökan
Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi bakgrundskontroller via Verifiera. Du får mer information om detta i ett tidigt skede av processen.
AI-baserade verktyg kan komma att användas som stöd i rekryteringsprocessen. Eventuell AI ersätter inte mänskligt beslutsfattande och bearbetar inte skyddade personuppgifter. Alla beslut fattas av våra rekryterare.
Vi ser fram emot din ansökan.
Om Boxflow
Boxflow är ett av Sveriges snabbast växande logistikbolag och erbjuder tjänster inom tredjepartslogistik, sitelösningar, konsulttjänster samt bemanning av personal inom logistik och industri. Boxflow har verksamhet i Halmstad, Göteborg, Stockholm, Västerås Helsingborg, Malmö, Kristianstad och Perstorp.
Inom de närmsta åren beräknas Boxflow omsätta 1 miljard kronor och ha fler än 1100 anställda. Genom nära och långsiktiga samarbeten skapar Boxflow förutsättningar för hållbara och kostnadseffektiva logistiklösningar. Boxflows vision är att bli Norra Europas ledande logistikföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-02-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8173715-2132419". Arbetsgivare Boxflow Staffing Syd AB
(org.nr 559196-2211), https://jobb.boxflow.com
Brödernas gata (visa karta
)
264 71 ÖSTRA LJUNGBY Arbetsplats
Boxflow Jobbnummer
10023281