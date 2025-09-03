Extrajobb inom lager & industri i Nybro!
Emotion Staffing AB / Montörsjobb / Nybro Visa alla montörsjobb i Nybro
2025-09-03
, Emmaboda
, Kalmar
, Lessebo
, Mörbylånga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Emotion Staffing AB i Nybro
, Emmaboda
, Jönköping
eller i hela Sverige
Emotion Staffing söker nu fler engagerade medarbetare till våra kundföretag i Nybro med omnejd.
Är du noggrann, praktiskt lagd och vill arbeta extra vid sidan av annan sysselsättning eller studier? Då kan detta vara jobbet för dig!
Om rollen
Vi söker dig som vill arbeta inom lager- och industriproduktion. Arbetsuppgifterna kan variera beroende på uppdrag, men kan till exempel bestå av:
Maskinskötsel och övervakning
Montering och bearbetning produkter
Orderplock, packning och materialhantering
För att du ska känna dig trygg i rollen börjar du med en upplärningsperiod på dagtid, därefter övergår arbetet främst till kvällstid.
Vem vi söker
Du är ordningsam, ansvarstagande och trivs med fysiskt arbete
Du är flexibel och har lätt för att samarbeta
Du bidrar till en god arbetsmiljö genom engagemang, respekt och positiv inställning
Truckkort och erfarenhet av truckkörning är meriterande, men inget krav
Erfarenhet inom träindustri är meriterade, men inget krav
Vi erbjuder
Flexibla extrajobb med möjlighet till mer timmar för rätt person
Upplärning på dagtid följt av arbete på kvällstid
En trygg anställning via Emotion Staffing med goda kontakter hos lokala arbetsgivare
En arbetsmiljö där du får utvecklas och bli en viktig del av produktionen
Ansökan: staffing@emotionlogistics.com
Ort: Nybro
Välkommen att söka - vi ser fram emot att ha dig i vårt team! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-03
E-post: staffing@emotionlogistics.com Arbetsgivare Emotion Staffing AB
(org.nr 559497-8545)
382 38 NYBRO Arbetsplats
Nybro Jobbnummer
9491051