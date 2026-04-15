Extrajobb inom lager, industri & produktion
2026-04-15
Publiceringsdatum2026-04-15Om tjänsten
Vill du kombinera din huvudsakliga sysselsättning med ett flexibelt extrajobb? Just nu söker vi dig som vill arbeta extra hos våra kunder i Helsingborg med omnejd.
Som konsult hos oss får du chansen att arbeta med varierande uppgifter inom lager, produktion och industri. Vi lägger stor vikt vid att matcha dina styrkor och intressen med våra kunders behov, så att du får en roll där du trivs och utvecklas.
Därför är det viktigt att du är flexibel och har möjlighet att arbeta både olika tider på dygnet och helger. Vi söker främst dig som kan arbeta flera dagar i veckan och som har en hög grad av flexibilitet. Arbetspassen kan bokas veckovis men sker ofta med kort varsel, ibland samma dag.Dina arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter varierar beroende på uppdrag, men kan exempelvis inkludera:
Truckkörning (om du har erfarenhet och truckkort)
Orderplock
Paketering
Sortering
Registrering av inkommande gods
Containertömning
Profil & bakgrund
Vi söker dig som gärna har erfarenhet av lager-, produktions- eller industrijobb, men det är inget krav. Det viktigaste är att du har rätt inställning - du är prestigelös, ordningsam, har en positiv attityd och är villig att lära dig. Du trivs med att arbeta både självständigt och i team, är flexibel och noggrann samt kan hålla ett högt tempo. Eftersom tunga lyft kan förekomma behöver du vara bekväm med det. Truckkort och truckvana är meriterande.
Krav för tjänsten:
Körkort och tillgång till bil
Tillgänglig 3-4 dagar i veckan (måndag-söndag)
Trivs i lager, produktions och industrimiljö
Annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50% (t.ex. studier eller deltidsarbete)
Rekryteringsprocess och ansökan
Under rekryteringsprocessen genomförs en bakgrundskontroll avseende brottmål. Du får själv ta del av resultatet och det är helt frivilligt att dela detta med rekryteraren. Mer information ges under processens gång.
Vi har tagit bort det personliga brevet i ansökningsprocessen och använder i stället urvalsfrågor för att göra bedömningen mer träffsäker.
Vi tar inte emot ansökningar via mejl eller telefon. Din ansökan ska lämnas via vårt rekryteringssystem. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta de angivna kontaktpersonerna i annonsen.
Vi ser fram emot din ansökan.
Om Boxflow
Boxflow är ett av Sveriges snabbast växande logistikbolag och erbjuder tjänster inom tredjepartslogistik, sitelösningar, konsulttjänster samt bemanning av personal inom logistik och industri. Boxflow har verksamhet i Halmstad, Göteborg, Stockholm, Västerås Helsingborg, Malmö, Kristianstad och Perstorp.
Inom de närmsta åren beräknas Boxflow omsätta 1 miljard kronor och ha fler än 1100 anställda. Genom nära och långsiktiga samarbeten skapar Boxflow förutsättningar för hållbara och kostnadseffektiva logistiklösningar. Boxflows vision är att bli Norra Europas ledande logistikföretag. Så ansöker du
