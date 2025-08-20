Extrajobb inom industrin - för dig med annan sysselsättning
2025-08-20
, Boxholm
, Ödeshög
, Kinda
, Mjölby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Montico HR Partner AB i Tranås
*
Vi söker engagerade och ansvarstagande medarbetare. Vi letar efter dig som vill ha ett extrajobb vid sidan av studier eller annan sysselsättning (minst 50?%) och som är redo att anta nya utmaningar. Våra kunder finns i Tranås med omnejd.
Arbetsuppgifterna varierar - från enklare moment till mer fysiskt krävande arbetsinsatser. Arbetstiderna varierar beroende på uppdrag.
Vi söker dig som
Har en annan sysselsättning på minst 50?%
Klarar av fysiskt tunga arbetsuppgifter
Är noggrann, pålitlig och tar ansvar för dina uppgifter
Har B-körkort och tillgång till bil
Vi lägger stor vikt vid rätt inställning - ett positivt engagemang och viljan att lära kan vara viktigare än lång erfarenhet.
Låter det som något för dig? Välkommen med din ansökan! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-09-25
http://www.montico.se/
Montico HR Partner AB
Emelie Sjösten emelie.sjosten@montico.se
