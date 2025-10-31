Extrajobb inom industri & lager - endast dagtid!
2025-10-31
Vi söker dig som vill jobba extra dagtid på vardagar inom industri och lager! Perfekt för dig som studerar minst 50 % eller redan har en annan anställning på deltid och vill fylla upp med fler timmar.
Arbetsuppgifter:
Montering och enklare produktion
Kvalitetskontroll, packning och ompaketering
Truckkörning och materialhantering (truckkort krav)
Vi söker dig som:
Är ansvarsfull, noggrann och punktlig
Kommunicerar på svenska i tal och skrift
Är minst 18 år och har intyg på studier eller anställning (minst 50 %)
Arbetstid: Dagtid, vardagar (07.00-16.00).
Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av vårt team!
Om WRKFRC
WRKFRC har med fokus på rätt kandidat på rätt plats supportat tillverkningsindustrin i väst Sverige sedan 2009. Vi är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsbolag, vilket betyder att vi följer kollektivavtal och kompetensförtagens stadgar.
Vi är idag cirka 120 konsulter inom området Industri & Logistik och i ständig tillväxt. Ersättning
