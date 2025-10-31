Extrajobb inom industri & lager - endast dagtid!

Wrkfrc Bemanning & Rekrytering AB / Lagerjobb / Göteborg
2025-10-31


Vi söker dig som vill jobba extra dagtid på vardagar inom industri och lager! Perfekt för dig som studerar minst 50 % eller redan har en annan anställning på deltid och vill fylla upp med fler timmar.
Arbetsuppgifter:

Montering och enklare produktion


Kvalitetskontroll, packning och ompaketering


Truckkörning och materialhantering (truckkort krav)


Vi söker dig som:

Är ansvarsfull, noggrann och punktlig


Kommunicerar på svenska i tal och skrift


Är minst 18 år och har intyg på studier eller anställning (minst 50 %)


Arbetstid: Dagtid, vardagar (07.00-16.00).
Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av vårt team!
Om WRKFRC
WRKFRC har med fokus på rätt kandidat på rätt plats supportat tillverkningsindustrin i väst Sverige sedan 2009. Vi är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsbolag, vilket betyder att vi följer kollektivavtal och kompetensförtagens stadgar.
Vi är idag cirka 120 konsulter inom området Industri & Logistik och i ständig tillväxt.

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Wrkfrc Bemanning & Rekrytering AB (org.nr 556757-0139), http://www.wrkfrc.se

Arbetsplats
Wrkfrc

Kontakt
Sabina Likic
sabina.likic@wrkfrc.se

Jobbnummer
9583695

