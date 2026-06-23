Extrajobb inom försäljning för student - Mötesbokare hos Poolia i Malmö

Poolia AB / Säljarjobb / Malmö
2026-06-23


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Publiceringsdatum
2026-06-23

Om tjänsten
Studerar du YH eller högskola/universitet inom försäljning, marknadsföring eller liknande och vill skaffa dig värdefull erfarenhet vid sidan av studierna? Då kan detta vara rollen för dig!
Vi söker nu en driven och affärsinriktad student för en timanställning som mötesbokare till oss på Poolia Malmö. Du jobbar cirka 1 dag i veckan.
Numera sitter vi i nyrenoverade lokaler på Hyllie, Malmö tillsammans med våra koncernkollegor Uniflex och Qrios.
Vill du bli en del av ett framgångsrikt gäng och få möjligheten att lära dig av seniora kollegor? Ta chansen och skicka in din ansökan redan idag!

Dina arbetsuppgifter
Som mötesbokare hos oss på Poolia blir du en viktig del av vårt team bestående av Business Unit Manager, Recruitment Consultant, Consultant Manager och Researcher. Du kommer att arbeta med prospektering och kontakta företag via telefon för att boka in möten till våra seniora kollegor. Rollen ger dig en unik möjlighet att utveckla dina färdigheter inom försäljning, kommunikation och affärsutveckling i ett tillväxtbolag.
Exempel på arbetsuppgifter:

Prospektera och identifiera potentiella kunder

Kontakta företag via telefon

Boka kvalitativa kundmöten åt seniora kollegor

Dokumentera aktiviteter i våra system

Bidra till att utveckla vårt säljarbete och kundnätverk

Bidra i att ta fram offerter och annat administrativt underlag kopplat till försäljning

Vem är du?
Vi söker dig som:

Studerar en eftergymnasial utbildning vid YH eller högskola/univesitet

Är resultatinriktad och målmedveten

Är förtroendeingivande, orädd och relationsinriktad

Har en professionell framtoning med en hög ambitionsnivå

Är strukturerad, nyfiken och självgående

Är prestigelös och lösningsorienterad

Talar och skriver svenska obehindrat

Tidigare erfarenhet av försäljning eller kundservice är meriterande men inget krav

Varmt välkommen in med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7960269-2067626".

Arbetsgivare
Poolia AB (org.nr 556426-7655), https://karriar.poolia.se
Bures Gata 11 (visa karta)
215 34  MALMÖ

Arbetsplats
Poolia

Jobbnummer
9975987

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