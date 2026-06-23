Extrajobb inom försäljning för student - Mötesbokare hos Poolia i Malmö
Poolia AB / Säljarjobb / Malmö Visa alla säljarjobb i Malmö
2026-06-23
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-23Om tjänsten
Studerar du YH eller högskola/universitet inom försäljning, marknadsföring eller liknande och vill skaffa dig värdefull erfarenhet vid sidan av studierna? Då kan detta vara rollen för dig!
Vi söker nu en driven och affärsinriktad student för en timanställning som mötesbokare till oss på Poolia Malmö. Du jobbar cirka 1 dag i veckan.
Numera sitter vi i nyrenoverade lokaler på Hyllie, Malmö tillsammans med våra koncernkollegor Uniflex och Qrios.
Vill du bli en del av ett framgångsrikt gäng och få möjligheten att lära dig av seniora kollegor? Ta chansen och skicka in din ansökan redan idag!Dina arbetsuppgifter
Som mötesbokare hos oss på Poolia blir du en viktig del av vårt team bestående av Business Unit Manager, Recruitment Consultant, Consultant Manager och Researcher. Du kommer att arbeta med prospektering och kontakta företag via telefon för att boka in möten till våra seniora kollegor. Rollen ger dig en unik möjlighet att utveckla dina färdigheter inom försäljning, kommunikation och affärsutveckling i ett tillväxtbolag.
Exempel på arbetsuppgifter:
Prospektera och identifiera potentiella kunder
Kontakta företag via telefon
Boka kvalitativa kundmöten åt seniora kollegor
Dokumentera aktiviteter i våra system
Bidra till att utveckla vårt säljarbete och kundnätverk
Bidra i att ta fram offerter och annat administrativt underlag kopplat till försäljning
Vem är du?
Vi söker dig som:
Studerar en eftergymnasial utbildning vid YH eller högskola/univesitet
Är resultatinriktad och målmedveten
Är förtroendeingivande, orädd och relationsinriktad
Har en professionell framtoning med en hög ambitionsnivå
Är strukturerad, nyfiken och självgående
Är prestigelös och lösningsorienterad
Talar och skriver svenska obehindrat
Tidigare erfarenhet av försäljning eller kundservice är meriterande men inget krav
Varmt välkommen in med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7960269-2067626". Arbetsgivare Poolia AB
(org.nr 556426-7655), https://karriar.poolia.se
Bures Gata 11 (visa karta
)
215 34 MALMÖ Arbetsplats
Poolia Jobbnummer
9975987