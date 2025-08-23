Extrajobb inom digital marknadsföring & sociala medier för Talangjakt
2025-08-23
Vi på Talangjakt söker en kreativ och driven person som vill vara med och bygga upp vår plattform från lansering till succé!
Om rollen
Du kommer främst arbeta med digital marknadsföring, särskilt via sociala medier (TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, Snapchat m.fl.)
Arbetet sker på timbasis och passar perfekt som extraknäck för exempelvis en universitetsstudent
Skapa grafiska element och visuellt innehåll
På sikt finns stor möjlighet till fast anställning och en viktig roll i teamet
En del av jobbet innebär även att du kan få intervjua talanger framför kamera - därför söker vi någon som är social, bekväm och kommunikativ
Vi söker dig som:
Har god förståelse för sociala medier och trender
Kan skapa enkla men proffsiga grafiska element både i bild- och videoform
Är kreativ, självgående och nyfiken på att testa nya idéer
Trivs framför kameran och kan möta människor med energi och professionalism
Bor i Malmö-regionen - ett plus, men inget krav
Vi erbjuder:
Flexibla timmar på valfri plats och möjlighet att jobba vid sidan av studier
En chans att vara med på en spännande resa från start
Möjlig utveckling till en nyckelroll i företaget
Urval sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Låter detta som något för dig? Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Klippmax AB
(org.nr 559390-1860), https://www.talangjakt.se Jobbnummer
9472675