Extrajobb inom bar & servering på konserter, event och restauranger
Om jobbet
Vi söker nu erfarna bartenders och serviser som brinner för att leverera gästupplevelser i toppklass! Hos Carotte Staff får du chansen att arbeta med några av Göteborgs mest spännande aktörer inom besöksnäringen
Under våren och sommaren väntar en spännande säsong full av konserter, event, restauranguppdrag och storslagna banketter. Vi söker dig som vill stå i centrum och vara med där det händer!
Vi söker engagerade serviser och bartenders som är redo att kliva fram, ta ansvar och leverera service i toppklass. Som en del av vårt team får du chansen att arbeta på varierande uppdrag, träffa nya människor och utvecklas i din yrkesroll.
Hos oss bestämmer du helt själv när, var och hur mycket du vill jobba. Perfekt för dig som studerar eller har ett annat jobb och vill hoppa in på spännande uppdrag vid sidan av. Vi erbjuder varierande pass dagtid, kvällar och helger - alltid med högt tempo och fokus på förstklassig service!
Omfattningen är extra vid behov. Därav kräver vi att du har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50% (studier, annat arbete etc.).
Exempel på uppdrag
Banketter: galor, konferensmiddagar och exklusiva event
Konserter, mässor & lanseringar
Restaurang: servering, bar och á la carte
Vi söker dig som
Har erfarenhet av restaurang, event eller á la carte
Brinner för att leverera service på högsta nivå
Är social, självgående och strukturerad
Har en positiv attityd, är ödmjuk, flexibel och prestigelös
Gillar att jobba i team och mot gemensamma mål
Har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 % (studier, annat arbete etc.)
I den här rekryteringsprocessen lägger vi stor vikt vid din personliga lämplighet. För att trivas hos oss tror vi att du är en teamplayer med känsla för detaljer, gillar att vara där det händer och förstår vikten av att alltid leverera service i toppklass oavsett uppdrag.
Carotte Staff är Carotte Groups specialistbolag för bemanning och rekrytering inom service och värdskap. Vårt uppdrag är att förenkla för våra kunder, genom att tillhandahålla självgående och engagerad personal som stärker gäst och kundupplevelsen i allt från hotell och konferens till kontorsservice, restaurang och fastighetsmiljöer.
Vi matchar våra kunder med medarbetare som verkligen brinner för service och som gör skillnad i vardagen, oavsett om behovet gäller en nyckelrekrytering eller löpande bemanning. Med fingertoppskänsla och förståelse för våra kunders verksamhet levererar vi kompetens som skapar trygghet och lyfter helhetsupplevelsen.
Genom våra egna träffsäkra utbildningar i Carotte Academy utvecklar vi våra konsulter med det där lilla extra - engagemanget, glöden och känslan för detaljer som gör skillnad.
Vi hyr ut, rekryterar och utbildar över hela Sverige, med kontor i Stockholm och Göteborg.
ÖVRIG INFORMATION
Start: Omgående Omfattning: Extra vid behov Lön: Timlön Placering: Göteborg
Sök tjänsten genom att klicka på "Ansök här!". Vi tar inte emot ansökningar via mejl eller telefon, men om du har frågor är du varmt välkommen att höra av dig Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7453010-1910641". Arbetsgivare Carotte Staff AB
(org.nr 556858-0392), https://jobb.carottestaff.se
