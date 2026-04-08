Extrajobb i sommar? Vi söker erfarna truckförare på behovsbasis
Vi söker truckförare på behov till Beijer Byggmaterials centrallager!
Är du en vass truckförare som trivs i ett högt tempo? Inför sommaren söker vi nu drivna och ansvarstagande timanställda truckförare till vårt centrallager.Publiceringsdatum2026-04-08Om tjänsten
Som truckförare hos oss på Beijer är du navet i vår verksamhet. Arbetet innebär främst plock och pack av byggmaterial för leverans ut till våra kunder och varuhus.
Anställningen är en behovsanställning. Det innebär att du bokas ut vid behov, till exempel vid arbetstoppar, sjukfrånvaro eller semesterperioder. Du behöver därför vara flexibel och kunna hoppa in med kort varsel.
Arbetstider: Varierande pass under både dagtid och kvällstid.
Vem är du?
Vi söker dig som är noggrann, säkerhetstänkande och gillar att ta i när det behövs. För att lyckas i rollen krävs det att du är självgående men också en lagspelare som sprider bra energi i teamet.
Krav för tjänsten:
Giltigt truckkort (A1-A4, B1-B4).
Dokumenterad erfarenhet av att köra skjutstativstruck (B3) och motviktstruck (B1).
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, för att kunna hantera plocklistor och säkerhetsföreskrifter.
För att vara aktuell för tjänsten krävs att du har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%. Det innebär att du idag antingen studerar eller har ett annat arbete.
Meriterande:
Tidigare erfarenhet av plock och pack på lager.
Erfarenhet av lagersystem (WMS).Så ansöker du
Låter detta som rätt utmaning för dig? Vänta inte med att skicka in din ansökan! Vi rekryterar löpande och tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7528050-1934316". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Best Bemanning & Rekrytering i Sverige AB
(org.nr 556786-7352), https://jobb.bestbemanning.nu
Kyrkogatan 3 (visa karta
)
632 19 ESKILSTUNA
