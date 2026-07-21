Extrajobb i Kungsbacka - service och skötsel av arkadcenter på Kungsmässan
ShopShop Finans AB / Maskinreparatörsjobb / Kungsbacka Visa alla maskinreparatörsjobb i Kungsbacka
2026-07-21
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🎮 Vill du ha ett flexibelt extrajobb där du får arbeta självständigt och hjälpa till att hålla ett arkadcenter i toppskick?
Då kan detta vara rätt jobb för dig.
Om PlayFun
PlayFun arbetar med spel- och underhållningsmaskiner runt om i Sverige. Vi ställer ut bland annat bilspel, klomaskiner, flipperspel och andra arkadmaskiner i köpcentrum, lekland, restauranger och andra publika miljöer. Vi driver även arkadcenter i flera köpcentrum runt om i landet.
Nu söker vi en person som vill hjälpa oss med service, skötsel och tillsyn av vårt arkadcenter i Kungsmässan i Kungsbacka.
Om jobbet
Det här är ett extrajobb på cirka 10–20 timmar per månad.
Arbetet är inte låst till bestämda tider, vilket innebär att du har stor frihet att utföra det när det passar dig bäst. Det viktiga är att arbetet blir gjort och att tillsyn och skötsel sker varannan dag.
Det passar därför väldigt bra för dig som vill ha ett flexibelt arbete vid sidan av studier, annat jobb eller annan sysselsättning.Publiceringsdatum2026-07-21Dina arbetsuppgifter
✨ Se till att arkadcentret är snyggt, rent och inbjudande
🧼 Rengöra och hålla maskinerna fräscha
🔧 Enklare tillsyn, underhåll och åtgärder vid behov
🎯 Kontrollera att maskinerna fungerar som de ska
👀 Ha ett allmänt öga för ordning, skick och helhetsintryck
Vi söker dig som
✅ Är ansvarstagande och självgående
✅ Är noggrann och tycker om ordning och reda
✅ Har ett praktiskt handlag
✅ Gärna har ett visst teknikintresse
✅ Bor i Kungsbacka, gärna nära Kungsmässan
Det är en stor fördel om du bor nära köpcentrumet och enkelt kan ta dig dit regelbundet.
Vi erbjuder
🕒 Ett flexibelt extrajobb med stor frihet
📅 Cirka 10–20 timmar per månad
🎮 Ett varierande arbete i en rolig miljö
🤝 Möjlighet att bli en del av ett växande företag
📍 Arbetsstart mitten/slutet av augusti
Låter det intressant?
Skicka gärna in en ansökan och berätta lite om dig själv, var du bor och varför du tror att du skulle passa i rollen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-19
E-post: play@playfun.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare ShopShop Finans AB
(org.nr 556796-3623), https://playfun.se
Kungsmässan (visa karta
)
434 30 KUNGSBACKA Arbetsplats
PlayFun - Kungsmässan Jobbnummer
10007889