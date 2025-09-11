Extrajobb i delikatessdisk på ICA-butiker
Bemannica AB / Butikssäljarjobb / Lund Visa alla butikssäljarjobb i Lund
2025-09-11
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bemannica AB i Lund
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige
Om tjänsten Vi erbjuder ett flexibelt extrajobb på ICA-butiker. Hos oss finns det möjlighet att jobba dagtid, kvällstid eller helger. Du lägger in din tillgänglighet i vårt schemaläggningssystem och tillfrågas sedan om arbetspass via vår app. Med andra ord är detta ett perfekt extrajobb vid sidan av studier eller ett annat arbete!
Du kommer att jobba i olika ICA-butiker i Lund och Malmö med omnejd. Som delikatessbiträde är din huvudsakliga uppgift att arbeta med försäljning av manuella färskvaror i ICAs delikatessdisk. Du kommer att betjäna kunder utifrån deras behov och du navigerar dem med råd och idéer rörande deras produktval. Du kommer att arbeta med charkuterier, ost, fisk och kött. Du känner dig trygg med att hantera skärmaskiner, packa in produkter och sköta annan allmän drift på avdelningen.
Om dig Vi söker dig som gillar att jobba med mat och har erfarenhet av arbete i manuell delikatessdisk i butik. Du har arbetat med flera olika produkter i delikatessen såsom charkuterier, fisk, ost och kött. Du har god produktkunskap och utnyttjar detta i ditt arbete genom att ge kunderna råd och tips. Du ska vara serviceinriktad och trivas i kontakt med kunder. Du bör även vara stresstålig och trivas med att ha fartfyllda och händelserika arbetsdagar.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, vid behov.
Lön: Enligt Handels kollektivavtal med tillhörande OB-tillägg.
Vi genomför intervjuer löpande. Omgående start.
Observera att vi inte tar emot ansökningar via mail. Ansökningar görs via vår hemsida bemannica.se.
Om oss Bemannica är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag som är specialiserade på bemanning och rekrytering till ICA-butiker i Sverige. Du kan läsa mer om Bemannica på bemannica.se och följ oss på Facebook eller Linkedin för de senaste nyheterna!
Företaget är fristående från ICA Gruppen koncernen och ICA-handlarnas Förbund. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Bemannica AB
(org.nr 556861-7616), https://www.bemannica.se Arbetsplats
Bemannica Kontakt
Hanna Olofsson hanna.olofsson@bemannica.se Jobbnummer
9504040