Extrajobb i butik med fokus på delikatess i Stenungsund

Storesupport är en del av Job&Talent. När du klickar på "Ansök här" kommer du att dirigeras vidare till Storesupport. Om tjänsten
Hos oss får du möjligheten att axla rollen som ambulerande medarbetare i Stenungsund/Kungälv med omnejd. Som delikatessmedarbetare är du en viktig del av våra kunders butiker, där din insats är avgörande för att skapa och underhålla en attraktiv delikatessdisk. Du ansvarar för att delikatessdisken alltid är välfylld och inbjudande, med ett noga utvalt sortiment av delikatesser.
Ditt arbete i delikatessavdelningen innebär att hantera och presentera produkter som chark, ost och/eller fisk. Arbetsuppgifterna innefattar skärning, förpackning och att ge rådgivning till kunder, samtidigt som du säkerställer att delikatessdisken är ren och attraktiv för att locka fler kunder. Som ambulerande delikatessmedarbetare kommer du att arbeta på olika platser, bland annat i Stenungssund, Kungälv mm. Publiceringsdatum2025-10-08Dina personliga egenskaper
Vi ser gärna att du som söker har erfarenhet av att arbeta med delikatesser, chark, ost och/eller fisk. Detta är dock inget krav då det finns möjlighet till utbildning.
Du som person är serviceminded, professionell, positiv gentemot kunderna samt arbetar snabbt och effektivt
Körkort och bil är meriterande för denna tjänst.
Anställningsform och arbetstider
För att kunna anställas och vara anställd behöver du ha en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%. Detta kan vara exempelvis studier, annat arbete eller eget företag.
Vi söker dig som vill och kan jobba ca 2 gånger i veckan utspritt på vardagar och helger, både dag- och kvällstid. Behovet av delikatessmedarbetare är som störst på onsdagar, torsdagar och fredagar. Därför ser vi gärna att du vill och kan jobba under dessa dagar.
Som extraanställd hos oss lägger du själv in din tillgänglighet vecka för vecka. Ditt schema kommer att bestå av såväl inplanerade som akuta arbetspass vilket ställer höga krav på din flexibilitet och tillgänglighet.
Om Storesupport by Job&Talent
Storesupport är en del av Job&Talent, en av de snabbast växande aktörerna inom rekryterings- och bemanningsbranschen globalt, med huvudkontor i Madrid och verksamhet på de största europeiska marknaderna, USA och Sydamerika. Job&Talent erbjuder kvalitativa rekryterings- och bemanningstjänster inom bland annat logistik, industri, bygg, event, administration och detaljhandel. I Sverige sysselsätter vi årligen 10 000 medarbetare och omsätter 1,8 miljarder kronor. Så ansöker du
Vi kan tyvärr inte hantera ansökningar via mejl, vänligen sök via vårt ansökningsformulär nedan. Vi använder oss av Verifieras kontrollverktyg för att säkerställa att aktuella kandidater inte har en bakgrund som är oförenlig med den aktuella tjänsten.
Är du intresserad?
Bli en del av vårt team och sök tjänsten redan idag! Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag så skicka därför in din ansökan så snart som möjligt!
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Jobandtalent Sweden AB
(org.nr 559104-6148), https://www.jobandtalent.se/ Arbetsplats
Job&Talent Kontakt
Markus Gustafsson markus.gustafsson@jobandtalent.com Jobbnummer
9546468