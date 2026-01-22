Extrajobb i butik med fokus på delikatess - Göteborg med omnejd
I denna tjänst har du rollen som ambulerande butikskonsult, med fokus på delikatess. Du arbetar i våra kunders livsmedelsbutiker runt om i Göteborgsområdet, och är på plats där behovet är som störst. Dina främsta arbetsuppgifter kommer vara:
Skärning, förpackning och presentation av delikatesser såsom chark, ost och fisk
Att se till att delikatessdisken alltid är välfylld, attraktiv och inbjudande
Att ge kunderna rådgivning och bästa möjliga service
Att hålla delikatessavdelningen ren och trivsam
Du kommer att arbeta på olika platser, bland annat i Göteborg, Stenungsund, Partille, Kungsbacka och Kållered.
Vad innebär arbetet för dig?
En möjlighet att arbeta i flera olika butiker, vilket ger dig en bred och värdefull kompetens inom dagligvaruhandeln
Ett flexibelt extrajobb som du enkelt kan kombinera med studier, eget företag, en elitsatsning eller annat arbete
Ett aktivt och varierat arbete som som ger energi och rolig omväxling i vardagenDina personliga egenskaper
Vi söker dig som...
Har en naturlig känsla för service och sätter kunden i fokus
Trivs med variation och olika arbetsuppgifter
Är stresstålig och kan arbeta effektivt även i högt tempo
Har lätt för att anpassa sig till nya arbetsmiljöer
Är flexibel och har möjlighet att hoppa in med kort varsel
Tidigare erfarenhet av att arbeta med delikatesser, såsom chark, ost och/eller fisk, är meriterande, men inget krav - vi har möjlighet att erbjuda utbildning. Körkort och tillgång till bil är också meriterande.Kvalifikationer
För denna tjänst krävs det att du studerar eller har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50% (t.ex. deltidsjobb, eget företag eller elitidrott). Intyg krävs innan eventuell anställning.
Vi använder oss av Verifieras kontrollverktyg för att säkerställa att aktuella kandidater inte har en bakgrund som är oförenlig med tjänsten.
Anställningsform
I denna tjänst är du extraanställd hos oss och lägger själv in din tillgänglighet vecka för vecka. Vi ser gärna att du kan arbeta 2-3 dagar i veckan, fördelat på vardagar och helger samt både dag- och kvällstid. Behovet av delikatessmedarbetare är som störst på onsdagar, torsdagar och fredagar, därför ser vi gärna att du vill och kan jobba under dessa dagar.
Arbetspassen kan vara både planerade och uppkomma med kort varsel, vilket gör flexibilitet och tillgänglighet till en viktig del av arbetet.
Om Storesupport by Job&Talent
Storesupport by Job&Talent är en global innovatör som med hjälp av AI och smart teknik förändrar bemanningsbranschen i grunden. Vi gör det enklare för företag att hitta rätt personal och för människor att hitta rätt arbetsgivare - snabbt, transparent och tillgängligt för alla.
Vårt mål är att stärka människorna som får världen att fungera, och med vår moderna plattform skapar vi framtidens arbetsmarknad. Bara under det senaste året hjälpte vi över 300 000 personer till jobb hos mer än 3 200 företag världen över - inom allt från logistik, butik, transport, ombyggnation och tjänstemän. Med starka investerare som Atomico, Goldman Sachs, Kinnevik, BlackRock och SoftBank i ryggen växer vi snabbt. Och vi har bara börjat.
Vi värdesätter mångfald och välkomnar ansökningar från personer med olika bakgrunder, erfarenheter och perspektiv.
Är du intresserad?
Bli en del av vårt team och sök tjänsten redan idag!
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Vi kan tyvärr inte hantera ansökningar via mejl, vänligen sök via vårt ansökningsformulär nedan.
