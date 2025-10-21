Extrajobb i butik - för dig som är student eller pensionär!
2025-10-21
Clockwork finns i över tjugo städer från Stockholm i söder till Luleå i norr. Läs gärna mer på www.clockworkpeople.se

Jotun är en global branschledare inom färg- och beläggningsteknik, grundat i Norge 1926. De erbjuder ett omfattande utbud av högkvalitativa produkter och tjänster som används inom bygg, sjöfart, olja och gas. De erbjuder dekorativa färger för både hem och kommersiella utrymmen.
Jotun är en global branschledare inom färg- och beläggningsteknik, grundat i Norge 1926. De erbjuder ett omfattande utbud av högkvalitativa produkter och tjänster som används inom bygg, sjöfart, olja och gas. De erbjuder dekorativa färger för både hem och kommersiella utrymmen.
Deras fokus ligger på innovation och hållbarhet, och de strävar efter att erbjuda miljövänliga produkter som uppfyller högsta standarder. Genom deras globala nätverk av anläggningar och dedikerade team är Jotun kända för att leverera skräddarsydda lösningar som möter kundernas behov världen över. De fortsätter att vara branschens pålitliga partner och en förespråkare för kvalitet och hållbarhet.
Praktiskt information
• Extraarbete vid behov under vår, höst och vinter
• Möjlighet till heltid under sommaren
• Butiken har öppet vardagar kl. 06:00-16:00
• Tjänsten är tänkt att sträcka sig över lång tid - perfekt för dig som söker kontinuitetArbetsuppgifter
Som butikssäljare hos Jotun kommer du att bidra till att butiken fungerar smidigt och välkomnande. Arbetsuppgifterna innefattar att ta emot och packa upp varor, serva butiken, hantera viss kassahantering, kontrollera följesedlar samt förbereda frukost till besökare på morgonen. Du kommer att möta kunder och samarbeta med kollegor, vilket kräver god kommunikationsförmåga. Arbetet är delvis fysiskt och tunga lyft förekommer.Profil
Vi söker dig som vill ha ett långsiktigt extrajobb och som trivs med att vara aktiv och social. Du kanske är student med flexibla tider eller pensionär som vill hålla igång och bidra med din erfarenhet. Du behöver tala svenska flytande och ha en positiv inställning till service och samarbete. Det är meriterande om du har erfarenhet från butik, service eller färgbranschen. Viktigast är att du är hjälpsam, ansvarstagande, ödmjuk och har lätt för att samarbeta med andra.Så ansöker du
Är du den vi söker? Vi ser fram emot att läsa din ansökan! Vi jobbar med löpande urval, vilket innebär att vi kallar in kandidater till intervju under hela ansökningsperioden. Så vänta inte, ansök via vår hemsida www.clockworkpeople.se
så snart som möjligt.
För frågor, kontakta ansvarig Konsultchef.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
