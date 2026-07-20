Extrajobb Hos Power - Lagermedarbetare Med Truckkort
Jobandtalent Sweden AB / Lagerjobb / Jönköping Visa alla lagerjobb i Jönköping
2026-07-20
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-20Dina arbetsuppgifter
Vill du kombinera studier eller ett annat deltidsjobb med ett fysiskt och varierande lagerarbete? Vi söker nu engagerade lagermedarbetare som vill bli en del av ett härligt team och arbeta extra hos en av våra kunder.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består av:
Orderplock
Truckkörning
Containerlossning
Bidra till ett effektivt och säkert lagerflöde tillsammans med dina kollegor
Arbetstider
Arbetet sker på vardagar och du arbetar i genomsnitt två pass per vecka. Du väljer själv vilka dagar du är tillgänglig och registrerar din tillgänglighet veckovis, vilket ger stor flexibilitet.
Arbetspassen är förlagda till:
Dagtid: 06.00–15.00 eller 06.30–15.00
Kvällstid: 14.48–23.24
Det här är ett perfekt extrajobb för dig som studerar eller har en annan huvudsaklig sysselsättning och vill kombinera den med ett flexibelt arbete.
Vi söker dig som
För att vara aktuell för tjänsten behöver du:
Ha en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 % (studier, annat arbete eller eget företag).
Kunna arbeta i genomsnitt två vardagar per vecka.
Ha giltigt truckkort.
Ha B-körkort och tillgång till bil.
Behärska svenska i tal och skrift.
Kunna visa upp ett utdrag ur belastningsregistret utan anmärkningar.Profil
Vi tror att du kommer trivas i rollen om du:
Är en lagspelare med en positiv inställning.
Har god fysik och gillar ett aktivt arbete.
Är noggrann och har ett gott ordningssinne.
Trivs i ett högt arbetstempo och kan hålla fokus även när tempot ökar.
Tar ansvar, har ett högt säkerhetstänk och bidrar till en trygg arbetsmiljö.
Vi erbjuder
Hos oss får du ett flexibelt extrajobb med goda möjligheter att arbeta mer under perioder då behovet är större.
Du får dessutom:
Flexibel löneutbetalning via Cappy – ta ut delar av din intjänade lön mellan ordinarie löneutbetalningar.
Tillgång till gym.
Möjlighet till heltidsarbete under sommaren, storhelger och lov.
Ett engagerat team och en arbetsplats där du får utvecklas och samla värdefull erfarenhet.
OM JOB&TALENT
Job&Talent är en global innovatör som med hjälp av AI och smart teknik förändrar bemanningsbranschen i grunden. Vi gör det enklare för företag att hitta rätt personal och för människor att hitta rätt arbetsgivare – snabbt, transparent och tillgängligt för alla.
Vårt mål är att stärka människorna som får världen att fungera, och med vår moderna plattform skapar vi framtidens arbetsmarknad. Bara under det senaste året hjälpte vi över 300 000 personer till jobb hos mer än 3 200 företag världen över – inom allt från logistik, butik, transport och tjänstemän.
Med starka investerare som Atomico, Goldman Sachs, Kinnevik, BlackRock och SoftBank i ryggen växer vi snabbt. Och vi har bara börjat.Så ansöker du
Urval och intervjuer sker löpande, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Låter det här som ett extrajobb för dig? Skicka in din ansökan redan idag – vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8096542-2108166". Arbetsgivare Jobandtalent Sweden AB
(org.nr 559104-6148), https://jobb.jobandtalent.com
Östra Storgatan 9 (visa karta
)
553 21 JÖNKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Job&Talent Jobbnummer
10007534