Extrajobb: Hjälp seniorer att använda mobil, dator och internet
Ulvis Unga Lär Vuxna Internet På Eget Språk / Pedagogjobb / Uppsala Visa alla pedagogjobb i Uppsala
2026-03-11
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ulvis Unga Lär Vuxna Internet På Eget Språk i Uppsala
ULVIS, Unga lär Vuxna Internet på eget Språk i Uppsala söker dig som har kunskaper och är intresserad av att lära ut hur det fungerar med mobiltelefoner, datorer, surfplattor och internet.
Är du tålmodig, hjälpsam och vill arbeta extra cirka 6 timmar en vardag i veckan?
Hos ULVIS får du chansen att utvecklas inom teknik, pedagogik och kommunikation - samtidigt som du gör en viktig insats för äldre i Uppsala.
Om jobbet
Du arbetar cirka 6 timmar en vardag per vecka. Varje tillfälle innehåller både förberedelse och en kort utvärdering, och du har alltid stöd av en handledare.Publiceringsdatum2026-03-11Arbetsuppgifter
Hjälpa seniorer att använda mobiltelefoner, datorer, surfplattor och internet.
Kontakta oss så berättar vi mer.
Telefonnummer: +4670-7299670
E-postadress: kontakt@ulvis.se Varaktighet, arbetstid, etc.
Cirka 6 timmar en vardag i veckan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
E-post: kontakt@ulvis.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Extrajobb: Hjälp seniorer". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ulvis Unga Lär Vuxna Internet På Eget Språk
Ymergatan 16 (visa karta
)
753 25 UPPSALA Kontakt
Ulvis - kontakt@ulvis.se 070-7299670 Jobbnummer
9790940