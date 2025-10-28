Extrajobb Helg: Säljande distributör för Polfärskt Bröd
Brödcentralen Jämtland AB / Butikssäljarjobb / Östersund Visa alla butikssäljarjobb i Östersund
2025-10-28
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Brödcentralen Jämtland AB i Östersund
, Härjedalen
eller i hela Sverige
Säljande helgdistributör
Vad kan vi erbjuda dig?
Vi erbjuder dig ett spännande jobb med stort ansvar i ett sammanhang som utvecklas och satsar! Hos oss får du möjlighet att påverka, driva och göra skillnad. Dessutom kommer du in i ett sammanhang med kända varumärken, kvalitetsprodukter och med kollegor som har roligt tillsammans!
Tjänsten är en deltidstjänst, arbetstiden är i huvudsak lördagar 06:00 - ca 12:00.Publiceringsdatum2025-10-28Kvalifikationer
B-körkort
Meriterande
Erfarenhet av försäljning och/eller arbete i livsmedelsbutik
C-körkort
Säljande distributör på helger
Vi söker en säljande distributör som drivs av frihet och ansvar, och som vill jobba extra på helger. En tjänst där du får jobba med att bygga relationer, och där du jobbar under stor frihet. Vill du hamna i ett spännande sammanhang med starka varumärken och kvalitetsprodukter som satsar stort framöver? Då kan detta var en tjänst för dig!Dina arbetsuppgifter
Distribution (med en liten B-körkortslastbil) från vår terminal i Östersund till butiker i Östersund med omnejd
Påfyllnad av bröd i butikshyllorna
Vem är du?
Du kanske studerar, eller har ett annat deltidsarbete?
Det här är ett jobb för dig som är social, noggrann och serviceinriktad. I din vardag kommer du möta många människor ute i livsmedelsbutikerna. Att skapa kontakt och bygga relationer är något du trivs med. Det är meriterande om du har jobbat med försäljning och/eller i livsmedelsbutik tidigare.
Nu tar Polfärskt nästa steg, vill du vara med på resan?
Polfärskt har genom åren byggt upp en framgångsrik organisation för att sälja och samdistribuera bröd från olika bagerier. Vår lokala förankring och det starka entreprenörskap som genomsyrar hela vår organisation kombinerat med den stordrift vi får genom samordnad kedjedrift har gjort oss framgångsrika på marknaden.
Låter detta som din nästa utmaning?
Då är du varmt välkommen att ansöka direkt då vi gör ett löpande urval, dock senast 2025-11-16.
Vid eventuella frågor kontakta Andreas Arnesson på: andreas.arnesson@polfarskt.se
eller 070-381 07 00.
B-körkort är ett krav.
C-körkort meriterande! Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Brödcentralen Jämtland AB
(org.nr 556230-9665) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Polfärskt Jämtland Kontakt
Andreas Arnesson andreas.arnesson@polfarskt.se Jobbnummer
9578642