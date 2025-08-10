Extrajobb helg Restaurang Växjö - We Love Food
WLF Växjö AB / Restaurangbiträdesjobb / Växjö Visa alla restaurangbiträdesjobb i Växjö
2025-08-10
Är du sugen på en karriär inom restaurang/cafébranschen? Oavsett vilket mål du har för framtiden så tror vi att du kan gilla att jobba hos oss!
Vi söker dig som:
Är studerande eller har en annan sysselsättning
Kan arbeta på helger
Är glad och positiv
Har gästnöjdhet i fokus
Är ansvarsfull och trivs att arbeta med människor
Har vana att arbeta noggrant och strukturerat i högt tempo
Vi är ett gott gäng som arbetar tätt och söker vår nästa stjärna. Hos oss serverar du gäster, förbereder i kök, tar hand om gäster i kassan, och håller rent i kök och servering. Arbetet innebär varierande arbetstider på helger.
Vad erbjuder vi? Ett fartfyllt jobb i ett sammansvetsat team med väldigt goda möjligheter att växa och utvecklas. Erfarenhet är meriterande. Vi finns inne i gallerian på Grand Samarkand i Växjö.
Lön: Timlön - vi är anslutna till Visita och följer kollektivavtal.
Tjänsten är extra vid behov.
Ansök idag. Vi ser fram emot att träffa dig! Vi tittar på ansökningarna löpande och jobbet kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31
E-post: mangomackan@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Extrajobb WLF". Arbetsgivare WLF Växjö AB
