Extrajobb helg - Vi söker 5 säljare som kan jobba lördag & söndag
Creja Konsult AB / Säljarjobb / Göteborg
2026-03-06
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
, Mölndal
eller i hela Sverige
Pluggar du och vill ha ett välbetalt extrajobb på helgerna?
Vi söker nu 5 drivna och sociala personer som vill jobba lördagar och söndagar i ett engagerat säljteam och arbeta med välkända varumärken.
Din huvudsakliga uppgift blir att arbeta med kallförsäljning och nykundsbearbetning, samtidigt som du hjälper befintliga kunder att förlänga sina avtal och säkerställer att de är nöjda med sina tjänster.
Det här är ett perfekt extrajobb för dig som studerar och vill tjäna pengar, utveckla dina säljkills och få värdefull arbetslivserfarenhet.
Vad vi erbjuder:
Provisionsbaserad lön utan tak
Arbetstider: Lördag & Söndag
Perfekt extrajobb för studenter
Inspirerande och moderna lokaler i Gårda - 5 minuter från Centralstationen
Gedigen säljutbildning och personlig coachning
Möjlighet att utvecklas inom företaget
Spännande tävlingar med priser som presentkort, resor och elektronik
Hos oss har du möjligheten att påverka din egen inkomst och få ersättning baserad på din prestation. Vi ser till att du är väl rustad för att lyckas genom en grundlig utbildning i både produkt och försäljning redan från start.
Vem vi söker:
Du studerar och vill ha ett extrajobb på helgerna
Du är social och har lätt för att skapa förtroende
Du trivs med att arbeta både självständigt och i team
Du är tävlingsinriktad och motiveras av resultat
Du talar och skriver flytande svenska
Erfarenhet inom service eller försäljning är meriterande, men inget krav.
Vi utbildar dig!
Oavsett om du har tidigare säljerfarenhet eller är helt ny i branschen ser vi till att ge dig rätt verktyg för att lyckas. Du får både teoretisk och praktisk utbildning samt stöd från våra mest erfarna säljare och coacher.
Rekryteringsprocess:
Vi hanterar rekryteringen löpande och processen sker digitalt. Håll utkik efter sms och e-post från oss efter din ansökan.
Urval sker löpande och tjänsterna kan tillsättas innan sista ansökningsdag, så skicka in din ansökan redan idag.
Låter detta intressant?
Då är du varmt välkommen att ansöka via vår webbplats nedan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Creja Konsult AB
(org.nr 559457-4948), https://www.crejakonsult.se/ Kontakt
Försäljningschef
Jonathan Ovenberger jonathan@crejakonsult.se 0704679812 Jobbnummer
9783194