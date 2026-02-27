Extrajobb för studenter som truckförare till Axis i Lund!
Är du student och vill ha ett extrajobb som truckförare/orderplockare? Vill du arbeta på Axis som är ett internationellt IT- företag och skaffa värdefull erfarenhet av hur utskeppningssidan av ett lager fungerar? Då har vi tjänsten för dig!
Axis Communications är ett IT-företag som tillverkar säkerhetskameror där deras kunskap kring nätverksvideo- och ljudlösningar, analys och åtkomstkontroll syftar till att skydda människor och egendom. Axis mål är att bidra till en smartare och tryggare värld genom att utveckla nätverkslösningar som förbättrar säkerheten. Deras kameror används till allt ifrån bussar och flygplatser till oljeriggar och fotbollsarenor. Företaget är internationellt men grundades i Lund där det i dagsläget både har sitt huvudkontor samt en av deras många produktioner.
Vi söker nu studenter som vill ha ett givande och roligt extrajobb på deras lagersida. Ni är ett mindre team som kommer arbeta både som ett lag och individuellt. Produktionen är belägen i Klostergården i Lund, ca 10 minuters gångavstånd från Centralstationen. Du kommer i den här tjänsten vara placerad på utskeppningssidan på Axis lager. Detta innebär att du kommer plocka och färdigställa ordrar enligt olika skeppningsregler vilket kräver ett öga för detaljer samt krav på struktur. Vidare ingår administrativt lagerarbete i kunds datorsystem så som registrering och avrapportering av ordrar.
Arbetstiderna är förlagda mellan 07:00-16:00 måndag - fredag och vi ser att du ska kunna jobba under somrar, samt minst två pass i veckan under terminen för att vara aktuell för tjänsten. I uppstarten kommer det vara en introduktionstid på tre veckor där du ska kunna jobba 10 st pass för att komma in i arbetet och rutinerna ordentligt från start.
Du kommer att vara anställd som konsult via StudentConsulting men uthyrd till Axis Communications i Lund.
DETTA SÖKER VI
Vi söker nu dig som studerar på högskola/universitet eller Komvux och vill ha ett långsiktigt extrajobb sidan om dina studier!
För att vara aktuell för tjänsten behöver du:
• Vara studerande i minst 1,5 år framåt
• Ha truckkort (A+B)
• Vara noggrann
• Vara flexibel
• Vara tillgänglig för jobb minst 2 vardagar i veckan under terminerna. Det finns också stor chans till sommarjobb under somrarna.
Som person ser vi att du är strukturerad och utför dina arbetsuppgifter med noggrannhet. Du är självgående och tycker om att arbeta efter tydliga rutiner.
Erfarenhet av truckkörning är meriterande men inte ett krav. Om du mot förmodan inte har ett truckkort men är sugen på att införskaffa ett är du välkommen att söka tjänsten ändå.
