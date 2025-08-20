Extrajobb för studenter som truckförare hos vår kund i Brunna!
2025-08-20
Om du är student eller har annat jobb på minst 50% och har truckkort som vill ha ett extrajobb som truckförare på lager i Brunna, norr om Stockholm. Sök nedan!
Vi söker lagermedarbetare med truckkort för extrajobb hos vår kund i Brunna, Kungsängen.
Arbetsuppgifterna innebär att med hjälp av truck plocka varor. Andra uppgifter som förekommer är exempelvis kontroll av utgående kundorder, packning, paketsortering, påfyllning av varor samt lagerrelaterade sysslor. Arbetet är på många sätt självständigt men trots det är samarbete med kollegorna mycket viktigt. På lagret förväntas alla medarbetare aktivt bidra till att hålla hög kvalitet i arbetet och skapa en god stämning på arbetsplatsen.
Arbetstiderna för detta uppdrag varierar, men passen är i huvudsak förlagda mellan kl. 06-16.00, endast vardagar. Ett krav är att du kan arbeta minst 3 av dessa dagar varje vecka, samt har hög tillgänglighet under nov-dec.
Notera att du inte kommer att bli aktuell för tjänsten om du inte är studerande eller har en annan huvudsaklig sysselsättning och kan visa intyg på det.
I tjänsten kommer du att hantera alkohol.
DETTA SÖKER VI
Vi söker främst dig som är student och vill jobba minst 3 dagar i veckan. Men du som har ett annat arbete om minst 50% och vill kombinera nuvarande arbete med att arbeta extra för oss är också intressant.
Det krävs att du:
• Är studerande minst till januari 2026 och kan visa intyg på det
• Kan kommunicera tydligt på svenska i tal och skrift
• Truckkort enligt TLP 10(A1-4,B1-4)
• Kan arbeta minst 3 dagar mellan måndag-fredag
• För att vara aktuell för tjänsten behöver du vara ostraffad.
Notera att du i denna tjänst kommer att hantera alkohol.
Låter detta intressant? Ansök redan idag! Intervjuer och urval sker löpande.
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport.
