Extrajobb för studenter - jobba med blommor hos Spira!

Poolia AB / Butikssäljarjobb / Sundsvall
2025-08-18


Pluggar du och vill ha ett roligt extrajobb vid sidan av studierna? Spira blommor söker studenter som vill arbeta deltid som fältsäljare i butik. Start så snart som möjligt!

Varför passar jobbet för dig som student?
• Korta pass, ca 5 timmar i veckan (mån, ons, tors förmiddag)
• Perfekt att kombinera med studierna
• Extra timmar erbjuds vid storhelger (t.ex. jul och mors dag) - bra när du vill tjäna lite extra
• Ett kreativt jobb där du får jobba praktiskt och socialt

Om tjänsten
Som fältsäljare blir du Spiras ansikte utåt på Stora Coop. Du ansvarar för att ta emot leverans och exponera blommor i butik, skapa inbjudande blomsteravdelningar och säkerställa att allt ser fräscht och inspirerande ut. Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat
• Exponerar och skyltar blommor i butik
• Håller avdelningen fräsch och inspirerande
• Bidrar till att kunderna får en härlig upplevelse

Vem är du?
Vi söker dig -
• Student på minst 50 %
• Social, serviceminded och gillar att ha ordning och reda
• Tycker om blommor (eller vill lära dig mer)
• Har du tidigare erfarenhet från butik/försäljning är det ett plus - men inget krav!

• ? Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande!

Om verksamheten
Poolia är ett registrerat rekryterings och bemanningsföretag, vi är auktoriserade av Kompetensföretagen och har kvalitetssäkrade processer och rutiner.

Poolia har ett fokus: att tillsätta kvalificerad kompetens på tjänstemannaområdet. Vi har en urvalsfilosofi som identifierar varje individs unika förmågor. Tillsammans med en kvalitetssäkrad process, modern kandidatwebb och ledande digitala verktyg är detta grunden i vårt erbjudande - Rätt individ. På rätt plats. Alltid.

Varmt välkommen med din ansökan redan idag.

Ersättning
Fast l?n

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "74283".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Poolia AB (org.nr 556426-7655), http://www.poolia.se

Arbetsplats
Poolia Sverige AB

Kontakt
Helena Forsberg
helena.forsberg@poolia.se
072-079 08 69

Jobbnummer
9463114

